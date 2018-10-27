В Европе удивились «парадоксу» российской экономики

В СМИ рассказали о парадоксе российской экономики

РИА Новости. Немецкое издание Welt пишет об удивительном российском парадоксе: ужесточение западных санкций сопровождается положительной динамикой показателей экономического развития страны, сообщает

Такая картина не нравится тем, кто рассчитывал на иной эффект от санкций. Среди основных причин столь «сенсационных» прибылей российских компаний и бюджета — рост цен на нефть и изменение динамики рубля.

Издание приводит конкретнее цифры — в третьем квартале Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 миллиарда долларов. Это цифра соответствует 6,5 процента ВВП, что является абсолютным рекордом. По расчетам Центрального банка , в 2018 году профицит составит 98 миллиардов долларов.

«Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику», — констатирует автор публикации, отмечая, что по крайней мере в краткосрочной перспективе «все произошло как раз наоборот».

Аналитики, мнение которых приводится в статье, считают, что на руку российским компаниям и бюджету оказались рост цен на нефть и изменение динамики рубля. Российская валюта стала более независимой от цены на нефть.

Подешевевший рубль сделал более привлекательными отечественные товары. Благодаря этому импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.