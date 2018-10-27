Ещё
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.77
$
65.55
74.91
75.05
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.30
75.45
Индексы и котировки Brent
77.73
+0.00 Золото
1233.08
+0.01 РТС
1098.31
+0.75
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1403
–0.0149
14.10
1.1552
25.10
21.10
16.10

В СМИ рассказали о парадоксе российской экономики 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
Немецкое издание Welt пишет об удивительном российском парадоксе: ужесточение западных санкций сопровождается положительной динамикой показателей экономического развития страны, сообщает РИА Новости.
Такая картина не нравится тем, кто рассчитывал на иной эффект от санкций. Среди основных причин столь «сенсационных» прибылей российских компаний и бюджета — рост цен на нефть и изменение динамики рубля.
Издание приводит конкретнее цифры — в третьем квартале Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 миллиарда долларов. Это цифра соответствует 6,5 процента ВВП, что является абсолютным рекордом. По расчетам Центрального банка, в 2018 году профицит составит 98 миллиардов долларов.
«Эти данные пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику», — констатирует автор публикации, отмечая, что по крайней мере в краткосрочной перспективе «все произошло как раз наоборот».
Аналитики, мнение которых приводится в статье, считают, что на руку российским компаниям и бюджету оказались рост цен на нефть и изменение динамики рубля. Российская валюта стала более независимой от цены на нефть.
Подешевевший рубль сделал более привлекательными отечественные товары. Благодаря этому импорт сократился, а экспортные доходы увеличились.
Комментарии499
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия преподала Великобритании важный урок3
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения62
Перекрыть кислород: добьет ли Америка Иран5
Германия столкнулась с новой проблемой103
Россияне бросились забирать деньги из банков
Видео
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика Политика
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
01:41
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю
Компании
03:45
Токсичная Россия: планы по займам сорваны
Экономика Статьи
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
01:33
Рублю не помогут: Банк России не тронет ставку
Экономика Статьи
01:58
Проезд в час пик собрались сделать дороже
Личный счет Экономика
01:25
Нефтяники отказались сдерживать рост цен на бензин
Экономика Политика
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение