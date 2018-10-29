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Названы регионы с самым низким уровнем безработицы
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Названы регионы с самым низким уровнем безработицы 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень безработицы в России в августе текущего года составил 4,6%. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, самый низкий показатель у Москвы — 1,2%.
На втором месте Санкт-Петербург с уровнем безработицы в 1,4%. Третью строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ — 2%.
Как отмечается, самый высокий показатель у Ингушетии — 25,6%.
При этом, по словам экспертов, во второй 2018 года показатели существенно не изменятся.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что безработица в России достигла рекордно низкого показателя.
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