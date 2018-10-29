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Великобритания выпустит памятную монету в честь Brexit
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Великобритания выпустит памятную монету в честь Brexit 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Памятная монета в 50 пенсов будет выпущена в оборот после окончательного выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, сообщает Sky News.
На монете будет выгравирована надпись: "Дружба между всеми нациями".
Источники в казначействе Великобритании сообщают, что работа над ее проектом велась в течение нескольких месяцев.
Отмечается, что о выпуске монеты официально объявит Филипп Хэммонд, канцлер казначейства Великобритании.
Как сообщала газета The Sun, Хэммонд направил указ в консультативный комитет Королевского монетного двора, чтобы составить и утвердить проект монеты в честь Brexit. Окончательно он будет утвержден в конце этого года.
Ранее Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа.
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