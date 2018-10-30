Ещё
Богатых россиян успокоили
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.55
74.90
75.04
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
76.85
+0.17 Золото
1230.18
+0.00 РТС
1112.61
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1378
–0.0196
16.10
1.1574
29.10
24.10
19.10

Богатых россиян успокоили 

Lenta.ru + ещё 3 51 минуту назад
Министерство финансов на самом деле не планирует пересматривать налог на роскошь в сторону повышения. Об этом стало известно из опубликованного на сайте «Первого канала» интервью Познера с первым вице-премьером и главой ведомства Антоном Силуановым.
«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сказал Силуанов в эфире программы.
По его словам, это предложение — одно из наиболее часто поступающих в Минфин наряду с просьбами перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.
Во время интервью журналист отметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». «И так и так», — заявил в ответ Силуанов.
29 октября ТАСС опубликовал некорректную цитату главы ведомства.
«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — приводило ранее агентство слова Силуанова.
В ходе диалога Силуанов также утверждал, что ведомство не будет отказываться от действующей плоской 13-процентной шкалы. Он подчеркивал, что вводить новую систему налогообложения нецелесообразно, поскольку обеспеченные граждане найдут способ не платить дополнительный налог.
Последние новости
США отыскали «невидимые» российские подлодки Цены на бензин попросили повысить на пять рублей Супероружие России оказалось малочисленным
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались судиться с Россией и Китаем59
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей883
«Газпром» останется без главного «врага»217
Силуанов пообещал повысить налог на роскошь101
Цены на бензин уже не удержать415
Видео
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
01:15
Сейф за семью замками: как хранят данные банки России
Экономика Статьи
02:12
США испугались судиться с Россией и Китаем
Экономика
01:15
Россияне погрязли в долгах
Экономика Статьи
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
01:25
Цены на бензин уже не удержать
Экономика
03:09
Меркель обрушила евро
Рынки
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение