Богатых россиян успокоили

Министерство финансов на самом деле не планирует пересматривать налог на роскошь в сторону повышения. Об этом стало известно из опубликованного на сайте «Первого канала» интервью Познера с первым вице-премьером и главой ведомства Антоном Силуановым

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сказал Силуанов в эфире программы.

По его словам, это предложение — одно из наиболее часто поступающих в Минфин наряду с просьбами перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

Во время интервью журналист отметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». «И так и так», — заявил в ответ Силуанов.

29 октября ТАСС опубликовал некорректную цитату главы ведомства.

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — приводило ранее агентство слова Силуанова.

В ходе диалога Силуанов также утверждал, что ведомство не будет отказываться от действующей плоской 13-процентной шкалы. Он подчеркивал, что вводить новую систему налогообложения нецелесообразно, поскольку обеспеченные граждане найдут способ не платить дополнительный налог.