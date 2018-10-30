Курица резко подорожала

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Цены на курятину резко выросли из-за дефицита мяса 

Российская Газета 8 часов назад
Анна Кудрякова, эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка, специально для "Российской газеты":
— Сейчас мы вошли в очень сложный период, на рынке сложилась неустойчивая ситуация. Цены на мясо кур в опте растут, причем объяснить это только повышением издержек сложно. Издержки повышаются у всех производителей мяса, но цены, например, на свинину падают.
Дорожает курятина из-за временно сложившегося дефицита. Жаркое лето провело к общему снижению поголовья кур в хозяйствах и снижению веса птицы. Кроме того, крупнейшие предприятия по совпадению одновременно немного сократили производство. В итоге излишков птицы на рынке нет, при этом спрос на курятину есть, так как другие виды мяса дороже. В такой ситуации цены держатся на высоком уровне.
В России дорожает сахар
Но такая ситуация может продлиться только до определенного времени. Стоимость курятины в принципе должна быть ниже.
Сейчас во время различных акций в рознице цена еще держится на уровне 110-115 рублей за килограмм. Это как раз та середина, выше которой рост цен уже будет влиять на объем реализации продукции во многих регионах страны. Конечно, уровень покупательной способности населения в отдельных регионах различается. Где-то люди могут позволить себе платить 115 рублей за килограмм курятины, а где-то — только 105-108 рублей. Но такого низкого ценника уже нигде нет, и пока не предвидится.
Пока предпосылок для снижения оптовых цен нет. Но чем дольше будет длиться такая ситуация, тем ближе тот момент, когда высокие цены должны будут прийти и в розницу. Но если в результате роста цен продажи начнут сокращаться в рознице, это сразу будет заметно влиять на накопления продукции у производителей. Тогда на рынке создастся избыток курятины, что сдержит рост цен.
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