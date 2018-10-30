Ещё
Пиво подорожает вместе с ростом экосбора
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.64
$
65.90
74.63
74.75
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
75.93
–0.59 Золото
1222.85
+0.15 РТС
1107.97
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1372
–0.0202
16.10
1.1574
29.10
24.10
19.10

Пиво подорожает вместе с ростом экосбора 

Рамблер + ещё 26 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Возросшая ставка экологического сбора увеличит и стоимость пива. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме председателю правительства России Дмитрию Медведеву заявил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.
По его словам, идея Министерства природы уже с будущего года увеличить ставку экосбора по 54 группам утилизируемых товаров и упаковки неизбежно приведет к росту потребительских цен на пиво из-за роста расходов его производителей.
Мамонтов отмечает, что пивоваров беспокоит «шоковый эффект» от роста ставки экосбора для алюминиевой упаковки и упаковочного материала из полимера с нынешних 2,4 тысячи и 3,8 тысячи рублей за тонну до 20 тысяч и 10,4 тысячи рублей за тонну соответственно.
«Предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок в течение трех лет», — написал он премьер-министру.
Кроме того, Мамонтов заподозрил и рассказал об этом Медведеву, что повышением ставок экологического сбора правительство намерено поддержать занимающиеся утилизацией компании, которые неэффективны, за счет других производителей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» счетчики за свет станут обязательными311
Любителей скручивать счетчики сильно расстроили195
Курица резко подорожала
Меркель подставила «Газпром»
В Кремле прокомментировали подорожание бензина15
Видео
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
11:02
«Умные» счетчики за свет станут обязательными
Личный счет
01:15
Сейф за семью замками: как хранят данные банки России
Экономика Статьи
03:26
Курица резко подорожала
Экономика
02:12
США испугались судиться с Россией и Китаем
Экономика В мире
01:15
Россияне погрязли в долгах
Экономика Статьи
10:15
Раскрыты планы Украины по ценам на газ для населения
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение