Пиво подорожает вместе с ростом экосбора 

Возросшая ставка экологического сбора увеличит и стоимость пива. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме председателю правительства России Дмитрию Медведеву заявил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.
По его словам, идея Министерства природы уже с будущего года увеличить ставку экосбора по 54 группам утилизируемых товаров и упаковки неизбежно приведет к росту потребительских цен на пиво из-за роста расходов его производителей.
Мамонтов отмечает, что пивоваров беспокоит «шоковый эффект» от роста ставки экосбора для алюминиевой упаковки и упаковочного материала из полимера с нынешних 2,4 тысячи и 3,8 тысячи рублей за тонну до 20 тысяч и 10,4 тысячи рублей за тонну соответственно.
«Предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок в течение трех лет», — написал он премьер-министру.
Кроме того, Мамонтов заподозрил и рассказал об этом Медведеву, что повышением ставок экологического сбора правительство намерено поддержать занимающиеся утилизацией компании, которые неэффективны, за счет других производителей.