Пиво подорожает вместе с ростом экосбора

По его словам, идея Министерства природы уже с будущего года увеличить ставку экосбора по 54 группам утилизируемых товаров и упаковки неизбежно приведет к росту потребительских цен на пиво из-за роста расходов его производителей.

Мамонтов отмечает, что пивоваров беспокоит «шоковый эффект» от роста ставки экосбора для алюминиевой упаковки и упаковочного материала из полимера с нынешних 2,4 тысячи и 3,8 тысячи рублей за тонну до 20 тысяч и 10,4 тысячи рублей за тонну соответственно.

«Предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок в течение трех лет», — написал он премьер-министру.

Кроме того, Мамонтов заподозрил и рассказал об этом Медведеву, что повышением ставок экологического сбора правительство намерено поддержать занимающиеся утилизацией компании, которые неэффективны, за счет других производителей.