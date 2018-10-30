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Тимошенко заявила о помехе для антироссийских санкций
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«Северный поток — 2» мешает антироссийским санкциям, заявила Тимошенко 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что курс на усиление санкций в отношении РФ не может совмещаться со строительством газопровода "Северный поток —2" и другими подобными проектами.
На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики. Выборы президента пройдут весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.
"Санкции, которые действуют в отношении российских предприятий, а также российской верхушки, безусловно являются необходимыми и они действуют. Но их в том аспекте и контексте недостаточно", — сказала Тимошенко во вторник во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона.
При этом она подчеркнула, что курс на усиление санкций в отношении РФ не может совмещаться со строительством газопровода "Северный поток —2" и другими подобными проектами.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.
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