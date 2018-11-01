Правительство испугалось собственных санкций 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил защитить российские компании от принятых Россией санкций против Украины. Об этом говорится в постановлении правительства.
Глава правительства поручил профильным ведомствам проработать меры, которые бы помогли российским предпринимателям не почувствовать санкционного противостояния между странами.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций», — говорится в документе.
В четверг, 1 ноября, Медведев объявил о введение специальных ограничительных мер против Украины. В санкицонный список попали 322 гражданина и 68 юридических лиц. В списке есть сын президента Украины Алексей Петрович Порошенко, также в документе фигурируют судьи Конституционного суда, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса и другие представители украинского истеблишмента.
Санкции включают в себя заморозку всех активов на территории России, а также запрет на вывод капитала из России. Отменить санкции возможно только на условиях взаимности. Новые ограничения против Украины попросил ввести президент России Владимир Путин еще 22 октября.