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Правительство испугалось собственных санкций
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Правительство испугалось собственных санкций 

Lenta.ru + ещё 3 1 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил защитить российские компании от принятых Россией санкций против Украины. Об этом говорится в постановлении правительства.
Глава правительства поручил профильным ведомствам проработать меры, которые бы помогли российским предпринимателям не почувствовать санкционного противостояния между странами.
«Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций», — говорится в документе.
В четверг, 1 ноября, Медведев объявил о введение специальных ограничительных мер против Украины. В санкицонный список попали 322 гражданина и 68 юридических лиц. В списке есть сын президента Украины Алексей Петрович Порошенко, также в документе фигурируют судьи Конституционного суда, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса и другие представители украинского истеблишмента.
Санкции включают в себя заморозку всех активов на территории России, а также запрет на вывод капитала из России. Отменить санкции возможно только на условиях взаимности. Новые ограничения против Украины попросил ввести президент России Владимир Путин еще 22 октября.
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