В России взлетят цены на продукты

МЭР: введение экосбора повлияет на стоимость продуктов

Министерстве экономического развития во вторник предупредили, что ведение экологического сбора повлияет на стоимость ряда товаров, однако количественное влияние этого фактора пока не оценивалось.

По оценке ведомства, экологический сбор отразится на стоимости 54 категорий товаров и упаковки.

Ранее Министерства природных ресурсов и экологии выступило с инициативой повысить ставки экологического сбора для тех предприятий, которые не занимаются утилизацией отходов от своих товаров.

30 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на данные производителей продуктов питания и напитков предупредила о возможном повышении потребительских цен минимум на 1% в случае, если инициатива Минприроды о введении эконалога будет реализована.

Экологический сбор — это механизм стимулирования создания инфраструктуры по обработке и утилизации отходов. Его уплачивают производители и импортёры товаров, которые не могут самостоятельно утилизировать упаковку и сами товары после потери их потребительских свойств.