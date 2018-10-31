Ещё
Счетная палата лишилась четверти аудиторов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.73
$
65.55
74.50
74.88
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
75.47
–0.15 Золото
1215.30
+0.07 РТС
1126.21
+0.65
Динамика валют
EUR / USD
31.10
1.1311
–0.0142
18.10
1.1453
30.10
25.10
21.10

Счетная палата лишилась четверти аудиторов 

Lenta.ru + ещё 11 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Три из двенадцати аудиторов Счетной палаты России досрочно ушли со своих постов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В качестве причины увольнения все они назвали предложения новой работы. Это Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.
«В ближайшее время президент рассмотрит их заявления», — уточнили в пресс-службе.
Кандидатуры новых аудиторов должны будут быть внесены Советом Федерации и Государственной думой. Счетная палата состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, назначаемых сроком на щесть лет. Председатель и половина аудиторов назначаются на должность Госдумой, замглавы и еще шесть аудиторов — Советом Федерации.
Катренко был назначен в Счетную палату в 2007 году, до этого был депутатом Госдумы, с 2003 по 2007 год — вице-спикер Госдумы. Жданьков в прошлом служил в органах госбезопасности, в частности руководил Контрольной службой ФСБ России. Жамбалнимбуев с марта 2001 года — сенатор от Забайкальского края, назначен аудитором Советом Федерации в сентябре 2013 года.
Последние новости
Миллионы россиян лишатся телевидения Описаны последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Медведев поставил нефтяникам ультиматум из-за цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово переоформляют свои кредиты2
Россия не сумела выполнить пожелание Путина245
Денег все меньше: что будет с зарплатами116
Правительство приняло решение по ценам на топливо8
«Умные» счетчики за свет станут обязательными409
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
25:10
Россиян расстроили новогодним курсом рубля
Экономика Статьи
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение