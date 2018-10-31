Ещё
Медведев поставил нефтяникам ультиматум
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.80
75.01
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.86
+0.18 Золото
1234.74
+0.10 РТС
1140.63
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1427
–0.0088
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Медведев поставил нефтяникам ультиматум 

Деловая газета «Взгляд» 31 октября 2018
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил до конца недели подписать документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты, если кабмин и нефтяники не договорятся по соглашению для стабилизации цен на топливо.
«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением», — сказал Медведев, передает РИА «Новости».
Таким образом премьер отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что в среду вечером состоятся переговоры с нефтяниками.
«Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — добавил Медведев.
В начале недели Медведев уже пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.
Вместе с тем, представители нефтяных компаний на совещании в правительстве заявили о необходимости поднять цены на бензин на 4–5 рублей за литр.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно, как Россия собирается провести дедолларизацию экономики В России установлен исторический рекорд цен на куриное мясо Трамп сказал, когда США погасят госдолг
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж64
Лекарства резко подорожают277
Доказано: Заработать на бирже просто17
Рублю предрекли резкий обвал9
Раскрыт план РФ по отказу от доллара176
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение