Медведев поставил нефтяникам ультиматум

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил до конца недели подписать документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты, если кабмин и нефтяники не договорятся по соглашению для стабилизации цен на топливо.

«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением», — сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Таким образом премьер отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что в среду вечером состоятся переговоры с нефтяниками.

«Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — добавил Медведев.

В начале недели Медведев уже пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Вместе с тем, представители нефтяных компаний на совещании в правительстве заявили о необходимости поднять цены на бензин на 4–5 рублей за литр.