Началось: в Россию пришел топливный голод

То, о чем уже несколько месяцев предупреждали владельцы независимых АЗС, стало возникать на местах: автозаправки не могут приобрести топливо.

Пока перебои возникли со снабжением только с дизельным топливом, но велика вероятность, что проблема распространится и на бензин.

Дефицит дизтоплива сегодня наблюдается в 40 процентах регионов РФ, где оптовые цены на него оказались выше розничных.

Ну вот, началось

Этот процесс исподволь шел с июня, когда правительство запретило повышать цены на АЗС, но не запретило делать это оптовым поставщикам. К концу октября критическая отметка, когда продавать топливо в розницу стало убыточным, был в этих регионах достигнут. ДТ подорожало с начала года на 21,3%.

Нет никаких преград, чтобы в ближайшие дни или недели аналогичная ситуация не распространилась на всю страну и на другие виды моторного топлива.

Дизельное топливо стало первой жертвой процесса рассогласованности ценовой политики потому, что спрос на него превышает спрос на автомобильный бензин в силу сезонного (сельскохозяйственного) фактора.

Власти видят причину дефицита топлива в том, что производителям нефтепродуктов выгоднее продавать их зарубежным покупателям, чем на внутреннем рынке.

Единственным способом, кроме как давить на сознательность, в правительстве видят введение запретительных пошлин на экспорт топлива — то есть опять же командно-административным методом, сетует научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев

«Эти шаги усиливают зарегулированность рынка, а это, как мы знаем, всегда приводит не к насыщению рынка, а напротив, к сокращению производства. То есть вместо контроля над ценами на топливо мы получим механизм, который будет работать на их рост», — сказал он накануне «Ридусу».

С этим целиком согласен и президент Независимого топливного союза Павел Баженов, который сказал «Ридусу», что в перспективе такие меры могут привести к уходу с рынка независимых нефтетрейдеров и полной монополизации его небольшим количеством нефтекомпаний. На это неделе она назвал происходящее на топливном рынке «бредом».

«Все эти шаги никак не решают сути проблемы. Одной рукой власти лишают нефтяные компании значительной доли прибыли, которую те зарабатывают самостоятельно. Но обещают им компенсировать недополученные доходы в «ручном режиме». В чем смысл замены рыночного механизма сдерживания оптовых цен на нерыночный, если результат оказывается тем же самым?», — сказал он.

Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле

Кризис проявился так остро именно сейчас, потому что в октябре начался ежегодный переход с летнего дизтоплива на зимнее. С бензином такого сезонного фактора не происходит в связи с тем, что АИ не подразделяется на сезонные сорта.

Объемы поставок зимнего ДТ еще не вышли на пик, в то время как потребители уже начали массово заправляться именно зимним топливом.

Происходящий на топливном рынке процесс может привести — и уже приводит — к тому, что независимые автозаправки исчезают как класс, говорит первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин

«Те предприятия, которые могут себе позволить приобрести бензовоз, уже некоторое время покупают топливо непосредственно на НПЗ, минуя посредников в виде АЗС. Для таких предприятий кризис розничной торговли топливом проходит незаметно. Но для частных владельцев машин с дизелем, или для малых предприятий, у которых нет возможности ездить заправляться сразу к оптовикам, отсутствие топлива на АЗС вырастает в реальную проблему», — сказал он «Ридусу».

Ашихмин, как и все эксперты, указывает, что ситуация на рынке топлива могла бы выправиться сама собой в течение месяца, если бы правительство дало заработать рыночным механизмам.

Но Минэнерго сейчас спешно рассылает указания производителям топлива, то есть снова действует методом ручного управления — тем самым, который изначально вызвал диспаритет между оптовыми и розничными ценами, приведший к сегодняшнему кризису.

Получается, что правительство открыто отказывается от принципов рыночной экономики и расписывается в неумении управлять страной в условиях свободного рынка.