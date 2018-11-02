Следующая неделя станет решающей для рубля

Сегодня курс рубля в преддверии длинных ноябрьских выходных, скорее всего, будет относительно инертен, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Но на следующей неделе произойдут важнейшие события, которые могут серьезно пошатнуть спокойствие российской валюты.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича , активизация санкционной риторики и прояснение санкционных вопросов в отношении России в целом видится наиболее вероятным после "парижской" встречи. На следующей неделе, даже с возращением Конгресса, вряд ли стоит ожидать мгновенной активизации жесткой риторики США в отношении РФ, считает он.

По мнению Орловой и Красного, с учетом длинных выходных в России (3-5 ноября), российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 64-68 рублей за доллар. Если США не объявят санкции в последующие несколько недель, вероятность укрепления курса рубля в ноябре с выходом из текущего бокового тренда значительно возрастет, добавляют аналитики Альфа-банка.

Сегодня же пара "доллар-рубль" консолидируется в диапазоне 65,5-66 рублей, поскольку перед длинными выходными большая часть игроков займет выжидательную позицию и объем торгов снизится, прогнозирует начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин. В целом фон по отношению к развивающимся рынкам успокоился, санкции США против Турции не получили продолжения, Аргентина договорилась с МВФ о большой кредитной линии, азиатские экономики продолжают бурно расти несмотря на некоторое давления на их национальные валюты, перечисляет аналитик.