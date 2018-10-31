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Молдавия берет курс на сближение с Россией
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Вино рекой: зачем Молдавии понадобилась Россия 

Газета.Ru 2 часа назад
Молдавия активно врастает в Евразийский экономический союз и берет курс на сближение с Россией. Об этом свидетельствует официальный визит президента Игоря Додона в Москву. По крайней мере, поставки вина уже выросли, а молдавская церковь останется в составе РПЦ. А вот вступать в НАТО Молдавия не намерена.
В среду, 31 октября, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со своим молдавским коллегой. Игорь Додон — частый гость в Кремле и ему здесь действительно рады, поскольку этот лидер проводит бескомпромиссную политику на сближение с Россией.
«Между нашими странами традиционно дружеские, братские отношения. Так было, есть и будет. У наших народов многовековая общая история и тесные экономические связи. У нас общие духовные ценности», — начал свое вступительное слово Додон.
Про духовные ценности Додон упомянул не случайно. За пару часов до официального визита в Кремль он был принят Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который удостоил молдавского лидера орденом преподобного Сергия Радонежского (второй степени). Это награда была ему вручена за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы.
После этой встречи Додон заявил, что молдавская церковь сохранит верность Московскому патриархату, канонической частью которого она является.
«У наших народов общие духовные ценности, и у нас общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви (РПЦ). Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше. Такого же мнения придерживается подавляющее большинство православных верующих Молдовы», — написал Додон на своей странице в фейсбуке.
Путину же президент Молдавии сообщил, что Россия является стратегическим партнером в решении приднестровского вопроса, и подчеркнул, что «российские миротворцы являются гарантом мира в регионе».
«Мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию», — заверил Додон.
Кроме того, Додон поблагодарил российского президента за то, что по его инициативе Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Республика уже приняла участие в двух заседаниях рабочей группы Союза.
«Мы будем активно участвовать в этом формате, для нас это интересно», — заключил Додон.

«Яблоки, виноград и так далее»

По мнению Додона России и Молдавии удалось «перебороть тенденции 2013-2017 годов», когда товарооборот между странами снижался и добиться роста в экономике.
Товарооборот России и Молдавии резко обвалился осенью 2013 года. Тогда Россия ввела эмбарго на молдавскую продукцию — после парафирования, а затем и подписания Молдавией договора об ассоциации с Евросоюзом. В 2014 году после введения санкций Запада против России Молдавия была уличена в реэкспорте сельхозпродукции (в частности, из Польши). Россельхознадзор тогда разом ограничил ввоз в Россию молдавских яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и терна. Позднее для некоторых сельхозпроизводителей было сделано исключение, им разрешили экспорт в Россию.
Экономическое партнерство с Россией «неплохо развивается», по крайней мере, по шести направлениям, отметил в этот раз Додон. И назвал некоторые из них.
«По некоторым товарным позициям, конечно, российский рынок для нас составляет 80–90% всего экспорта Молдовы. Это яблоки, виноград и так далее», — отметил Додон, добавив, что «по некоторым товарным позициям, по вину, пока доля еще маленькая, еще не успели вернуться».
Он имел в виду объем поставок молдавского вина во времена СССР.
Додон также напомнил, что Россия остается инвестором номер один в Молдавии в течение всех 27 лет ее независимости. Хотя, как пояснил «Газете.Ru» один из членов молдавской делегации, инвестируют российские бизнесмены в основном в Гагаузию, один из регионов Молдавии, в котором проживает много русских и русско-язычных граждан.
Упомянул Додон и еще одно важное направление сотрудничества: «В России находится более полумиллиона наших граждан, которые ежегодно домой перечисляют более одного миллиарда долларов».
В предыдущие визиты Додон как раз ходатайствовал перед Путиным о том, чтобы Россия не притесняла молдавских гастарбайтеров, даже тех из них, которые нарушили закон. Например, работали в России нелегально или имели административные нарушения российского законодательства. И официальная Москва пошла навстречу этой просьбе.

Молдавское вино — посол дружбы

Одно из направлений сотрудничества действительно развивается неплохо, признал в свою очередь Владимир Путин. Речь идет о поставках винодельческого сырья и вина из Молдавии.
«Его количество увеличивается», — сказал Путин. «Увеличивается», — кивнул Додон, а Путин назвал цифры.
«Если в прошлом году 14 млн литров поставлено, то в первом полугодии этого года — 8,5. То есть по результатам года зафиксируем значительный рост. Будем дальше работать», — пообещал Путин.
Напомним, в один из прошлогодних своих визитов Додон привез Путину несколько десятков бутылок вина. «У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002–2003 года», — напомнил тогда Додон. По его словам, вино, которое он привез, это как раз экземпляры из коллекции российского лидера.
Растут и другие товарные позиции молдавского экспорта в Россию.
«В прошлом году увеличение импорта из Молдовы в Россию превысило 40%, и эта тенденция продолжается: в этом году за первое полугодие плюс еще 14%», — уточнил Путин, добавив, что «в общем и целом в этой сфере наши отношения развиваются поступательно».
После выступления в открытой части встречи лидеры общались еще некоторое время в закрытом для СМИ формате. Визит Додона в Россию продолжится 1 ноября.
Эксперты уже назвали визит Додана в России — предвыборным. Дело в том, что в феврале следующего года в республике состоятся выборы в парламент. Если большинство мест подтвердят партии, настроенные против пророссийского курса Додона, то и сам президент может не усидеть в кресле. Исход выборов в значительной сфере зависит от того, сумеет ли Додон поддержать экономический рост в Молдавии. Часть его стратегии заключается как раз в том, чтобы стимулировать рост ВВП через российские инвестиции и контракты.
По этой причине Додон наносит визиты в Москву с завидной регулярностью.
С Молдавией подписано 180 соглашений о сотрудничестве по всем направлениям. Накопленные российские инвестиции в молдавскую экономику насчитывают $180 млн В январе-августе экспорт российской продукции увеличился на 44% или на $733 млн  Поддержка Москвы лично необходима Додону, поскольку его уже пять раз формально снимали с должности решением Конституционного суда страны. При этом молдавское общество раздроблено: примерно половина граждан связывают свое будущее с ЕС, а вторая половина хочет вернуться во времена СССР.
Возрождение экономических связей с Россией для Молдавии важнее, чем для России, не раз отмечали эксперты.
Доля Молдавии в общем объеме товарооборота России сейчас не превышает 0,2%. Так что для Москвы предпочтительнее геополитическая составляющая возобновленных с 2008 года контактов двух стран.
Кремль, похоже, услышал от Додона то, что хотел услышать: проблема Приднестровья будет решаться при участии России, и Молдавия не будет вступать в НАТО. Это достаточно прочная основа для экономического сотрудничества.
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