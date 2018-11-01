Бразильское мясо возвращается на российский рынок 

Временные ограничения на поставке ввели в декабре 2017 года. Как возвращение бразильского мяса скажется на ценах в России?
С 1 ноября отменяется запрет на поставку мяса девяти бразильских предприятий. Соответствующее решение принял Россельхознадзор по итогам лабораторных исследований продукции, а также гарантий, предоставленных бразильской стороной.
Временные ограничения на поставки мяса из Бразилии были введены в декабре прошлого года. Причиной стало обнаружение в продукции страны запрещенного стимулятора роста рактопамина. Тогда Бразилия была крупнейшим поставщиком в Россию и свинины, и говядины. Как возобновление бразильских поставок скажется на ценах? Отвечает руководитель исполнительного комитета «Национальной мясной ассоциации» Сергей Юшин:
Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета «Национальной мясной ассоциации»
«С точки зрения рынка свинины у нас ситуация достаточно стабильная, и средние цены 2018 года ниже средних цен 2017 года. Это прежде всего связано с очень серьезной конкуренцией внутри российского рыка, уже между российскими, отечественными производителями. Поэтому, несмотря на то, что общий объем ввоза свинины из всех стран в этом году сократился по сравнению с прошлым годом почти что на 80%, мы не увидели какого-то всплеска цен, за исключением того всплеска, который был летом этого года. И то он был связан в основном с колоссальным спросом на свинину в период очень теплого лета, соответственно, активным периодом барбекю, шашлыков, гриля и так далее. Безусловно, дополнительные поставки из Бразилии окажут существенное влияние на оптовые цены на российском рынке, и цены будут снижаться. Тем более, что объемы производства в этом году мы прибавим минимум 250 тысяч тонн в убойном весе, а это примерно столько, сколько раньше ввозила Бразилия, и в будущем году дополнительные новые мощности будут введены в объеме не менее чем 300 тысяч тонн. Все это будет давить на рынок, цены будут падать».
Вот как прокомментировал ситуацию председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян:
Мушег Мамиконян, председатель правления Мясного союза России
«Видим, что каждый год доля потребления говядины уменьшается, потому что потребители мыслят и ведут себя рационально: покупают мясо, более доступное по цене, и очень качественное охлажденное мясо в России — это мясо птицы и свинины. Поэтому небольшое усиление импорта дает возможность тем компаниям, которые занимаются импортом, возобновить свой бизнес и иметь определенную доходность, но небольшую. Это маленькие объемы, и конкуренция на российском рынке очень высока».
До введения запрета Бразилия экспортировала в Россию около 400 тысяч тонн говядины, свинины и субпродуктов в год. По оценке института конъюнктуры аграрного рынка, в 2017-м в России было произведено почти 3,5 млн тонн свинины и говядины.