Бразильское мясо возвращается на российский рынок

Временные ограничения на поставке ввели в декабре 2017 года. Как возвращение бразильского мяса скажется на ценах в России?

С 1 ноября отменяется запрет на поставку мяса девяти бразильских предприятий. Соответствующее решение принял Россельхознадзор по итогам лабораторных исследований продукции, а также гарантий, предоставленных бразильской стороной.

Временные ограничения на поставки мяса из Бразилии были введены в декабре прошлого года. Причиной стало обнаружение в продукции страны запрещенного стимулятора роста рактопамина. Тогда Бразилия была крупнейшим поставщиком в Россию и свинины, и говядины. Как возобновление бразильских поставок скажется на ценах? Отвечает руководитель исполнительного комитета «Национальной мясной ассоциации» Сергей Юшин

Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета «Национальной мясной ассоциации»

«С точки зрения рынка свинины у нас ситуация достаточно стабильная, и средние цены 2018 года ниже средних цен 2017 года. Это прежде всего связано с очень серьезной конкуренцией внутри российского рыка, уже между российскими, отечественными производителями. Поэтому, несмотря на то, что общий объем ввоза свинины из всех стран в этом году сократился по сравнению с прошлым годом почти что на 80%, мы не увидели какого-то всплеска цен, за исключением того всплеска, который был летом этого года. И то он был связан в основном с колоссальным спросом на свинину в период очень теплого лета, соответственно, активным периодом барбекю, шашлыков, гриля и так далее. Безусловно, дополнительные поставки из Бразилии окажут существенное влияние на оптовые цены на российском рынке, и цены будут снижаться. Тем более, что объемы производства в этом году мы прибавим минимум 250 тысяч тонн в убойном весе, а это примерно столько, сколько раньше ввозила Бразилия, и в будущем году дополнительные новые мощности будут введены в объеме не менее чем 300 тысяч тонн. Все это будет давить на рынок, цены будут падать».

Вот как прокомментировал ситуацию председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян

Мушег Мамиконян, председатель правления Мясного союза России

«Видим, что каждый год доля потребления говядины уменьшается, потому что потребители мыслят и ведут себя рационально: покупают мясо, более доступное по цене, и очень качественное охлажденное мясо в России — это мясо птицы и свинины. Поэтому небольшое усиление импорта дает возможность тем компаниям, которые занимаются импортом, возобновить свой бизнес и иметь определенную доходность, но небольшую. Это маленькие объемы, и конкуренция на российском рынке очень высока».

До введения запрета Бразилия экспортировала в Россию около 400 тысяч тонн говядины, свинины и субпродуктов в год. По оценке института конъюнктуры аграрного рынка, в 2017-м в России было произведено почти 3,5 млн тонн свинины и говядины.