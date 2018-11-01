Банк «Агросоюз» сменил владельца

Шляховой с октября 2017 года был единственным владельцем банка. По словам источника, он давно не принимал участия в управлении «Агросоюзом» и в основном занимался развитием собственных проектов в Европе.

Неназванный источник «Ленты.ру» заявил, что сделка по выходу Шляхового из капитала «Агросоюза» готовилась в течение шести месяцев.

В июле 2018-го, по данным Reuters, Шляховой купил сербскую дочку ВТБ — VTB Banka. Представитель банкира заявлял агентству, что планов по объединению VTB Banka с «Агросоюзом» у Шляхового нет.

По словам источника «Ленты.ру», новый собственник не счел препятствием для завершения сделки санкции, которые США ввели в отношении «Агросоюза» в августе 2018 года.

Собеседник издания рассказал, что санкции не повлияли на операционную деятельность банка. Он добавил, что в «Агросоюзе» уже работает новый менеджмент.

Санкции, о которых идет речь, были введены в рамках комплекса ограничительных мер против Северной Кореи. По данным портала Banki.ru, власти США сочли, что российский банк проводил миллионы долларов через счета, принадлежащие коммерческим банкам КНДР.

Как сообщается на портале Banki.ru, «Агросоюз» занимает 195-е место по объемам активов в банковской системе России.

ЦБ зарегистрировал «Агросоюз» 17 мая 1991 года. Банк является участником системы страхования вкладов. Его офисы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и других городах.

Банк предоставляет клиентам займы, выдает кредитные карты, предоставляет услуги по проведению платежей и банковских переводов. Также у «Агросоюза» есть собственная программа комплексного сопровождения и подготовки проектов к финансированию, которая помогает клиентам получить господдержку федерального или регионального уровня.