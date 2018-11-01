Бензин подешевел на бирже

Бензин упал в цене

Стоимость бензина на биржах снизилась после заключения соглашения между правительством РФ и участниками нефтяного рынка о заморозке цен на топливо до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

К 14.40 мск стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 2.46% (до 48,234 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 4.47% (до 51,003 тысячи рублей).

Дизельное топливо подешевело на 2.99% до 56,847 тысячи рублей за тонну.

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года. Стороны договорились, что все вертикально-интегрированные и независимые НПЗ будут поставлять бензин и дизельное топливо по ценам, зафиксированным на июнь 2018 года. Соглашение вступает в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта. Цены зафиксированы до конца 2018 года.