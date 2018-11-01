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Раскрыт план РФ по отказу от доллара
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Стало известно, как Россия собирается провести дедолларизацию экономики 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Для дедолларизации российской экономики эксперты предлагают создать факторинговую спецкомпанию, диверсифицировать вложения средств Фонда национального благосостояния и застраховать средства граждан на металлических счетах, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Есть предложения по созданию факторинговой организации, которая бы скупала обязательства внешних покупателей российский товаров, поскольку они не могут оплатить, например, через банки какие-то поставки. Соответственно, факторинговая компания могла бы выступить организацией, которая выкупает такие долги и потом получает оплату в счет этих поставок», — передает его слова РИА «Новости».
Также рассматривается возможность рассрочки таможенных платежей и снижения пошлин по всем экспортным товарам, а не только по нефти.
Россия готовит план отказа от доллара
Изучается возможность и диверсификации размещения средств ФНБ, в частности, предлагается диверсификация через неразмещение этих средств в зарубежные активы и выдачи их через валютные сделки РЕПО банкам для погашения внешних обязательств.
Также предложена отмена НДС по золоту для розничных операций, страхование счетов россиян на металлических счетах. По словам Аксенова, таким образом удастся диверсифицировать сохранность сбережения населения.
По его словам, все эти предложения высказаны экспертами.
«Что касается валютного законодательства, уже активно идет проработка, я думаю, что в ближайшее время пакет будет предложен. По НДС процесс идет, насколько я понял, Минфин уже согласился по отмене НДС по операциям с золотом. Что касается страхования средств на металлических счетах, я думаю, это вопрос ближайшего времени», — добавил Аксаков.
Накануне российские экономисты рассказали о перспективах дедолларизации и ответили на вопрос, коснутся ли эти меры валютных вкладов, оборота наличности.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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