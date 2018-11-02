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Путин усомнился в мегапроекте
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Путин усомнился в мегапроекте 

Lenta.ru + ещё 27 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) (ее начальный участок должен связать Москву с Нижним Новгородом), по мнению президента России Владимира Путина, может оказаться нецелесообразным. Об этом сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Президент высказал сомнения 11 октября во время обсуждения плана развития магистральной инфраструктуры, сообщает участник совещания. Впоследствии в правительство поступило поручение президента повторно обсудить проект ВСМ.
В документе в качестве условия финансирования из федерального бюджета указана плановая операционная безубыточность. На строительство трассы до Нижнего необходимы федеральные дотации в размере 200 миллиардов рублей. Общая стоимость строительства пилотного участка — 621 миллиард рублей.
По словам источника в РЖД, есть сомнения, нужна ли в принципе ВСМ за такие деньги. Вся магистраль оценена примерно в 1,5 триллиона рублей.
Всего запланировано три проекта сообщения с Нижним Новгородом. Помимо ВСМ, это еще бесплатная дорога и платная трасса, которая станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. По словам источника, нужно посмотреть на планы транспортного потока, не совпадают ли они у этих трех проектов. Хотя в целом отношения к ВСМ положительное, проекты дублировать нельзя, подчеркнул он. Окончательное решение примут до конца этого года.
Ранее сообщалось, что из-за слабого уровня проработки в инфраструктурный план на период до 2024 года не вошли два мегапроекта — высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный и автотрасса Джубга — Сочи.
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