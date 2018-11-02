Украине грозит испытание холодом

«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления

Этой зимой на Украине целые города могут остаться без тепла. Нацкомиссия страны по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг разрешила прекращать поставки газа потребителям, имеющим задолженности по оплате отопления. Об этом заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул . При этом с ноября Киев повысил цены на голубое топливо на 23,5%. По мнению экспертов, многие украинцы будут не в состоянии оплатить услуги ЖКХ. Более того, любая задержка при выделении средств из бюджета может привести к тому, что государственные учреждения на Украине — больницы, школы, детские сады — также останутся без отопления, отмечают аналитики.

В нынешний отопительный сезон многие украинцы могут остаться без тепла, заявил сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 26 октября разрешила отключать отопление тем потребителям, которые имеют долги за газ. С 1 декабря НАК «Нафтогаз Украины» сможет заставлять облгазы (операторов газораспределительной системы. — RT) прекращать поставку голубого топлива котельным, а отказ выполнять это решение будет считаться злоупотреблением монопольным положением и наказываться соответствующим образом. При наличии задолженности у части потребителей без тепла и горячей воды даже в минусовую температуру может остаться весь дом или микрорайон.

«Правительство разрешило НАК «Нафтогаз Украина» в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. Я вам вообще скажу, что это похоже на лицензию на убийство. То есть могут целые города отключаться от газа, от тепла. Раньше нельзя было в минусовую температуру газ отключать», — заявил Александр Вилкул.

Первые в очереди на отключение газа — собственники домов, которые, как правило, используют голубое топливо для отопления. Под угрозой также котельные, а это уже чревато масштабным кризисом.

При этом отключение может коснуться не только жилых домов, но и детских садов, школ и больниц, поясняет в интервью RT источник в «Нафтогазе».

«Средства из государственного бюджета на оплату отопления могут поступить с задержкой, и этого будет достаточно для отключения. Я с ужасом смотрю на эту инициативу правительства. Как лечить людей и проводить операции? А как родителям водить детей в холодный садик? Как жить пенсионерам, которым отказали в субсидии? На эти вопросы у правительства, похоже, нет ответов», — говорит собеседник RT.

Тарифный план

Правительство Украины опасается, что после повышения цен на газ (на 23,5% с 1 ноября), которое кабмин одобрил под давлением МВФ , население перестанет платить. Такое мнение в беседе с RT выразил представитель партии «Батькивщина».

«И правильно делают, что боятся. У населения просто нет денег, поэтому большинство семей оказались перед выбором — купить еду или заплатить за коммунальные услуги. Естественно, что многие согласятся мёрзнуть, но не голодать», — говорит он.

По его словам, зимой за коммунальные услуги собственник двухкомнатной квартиры площадью около 70 кв. метров платит около 3,5 тыс. грн. ($124). По данным Государственной службы статистики Украины, в сентябре 2018 года средняя зарплата в стране составляла около 9 тыс. грн. ($319) в месяц, т.е. это почти половина месячного дохода, продолжает собеседник RT.

На этом фоне правительство решило усложнить процедуру получения субсидий для малоимущих граждан, а также ввести новые методы контроля за льготниками. Во второй половине октября этого года Министерство социальной политики запустило горячую телефонную линию, где можно пожаловаться на родственников, соседей или знакомых, которые получают льготы незаконно. Каждое обращение будет проверяться, что позволит ведомству сократить количество получателей субсидий как минимум на 10%, говорит в интервью RT источник в Министерстве социальной политики Украины.

С 1 мая этого года на Украине льготы не могут оформить владельцы квартир площадью свыше 120 кв. метров и домов — более 200 кв. метров. Безработные обязаны встать на учёт в центрах занятости, в противном случае социальные инспекторы припишут им доход в размере трёх прожиточных минимумов — 5,3 тыс. грн. ($188) в месяц. Откажут в получении социальной помощи и владельцам автомобилей не старше пяти лет, а также тем, кто приобрёл имущество на сумму свыше 50 тыс. грн. ($1,8 тыс.)

Испытание холодом

Украинские власти начнут отключать от отопления десятки городов в случае необходимости, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко . Например, треть домов в Киеве отключали от горячей воды с конца апреля по конец октября этого года из-за того, что «Нафтогаз» отказался заключать договор с компанией «Киевтеплоэнерго» до тех пор, пока предыдущий покупатель газа («Киевэнерго») не погасит долг в размере $178 млн В качестве решения проблемы мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал киевлянам приобретать бойлеры.

В феврале прошлого года Славутич (город-спутник Чернобыльской АЭС) был отключён от газоснабжения за долги и в домах, больницах и школах пропали горячая вода и отопление. В этом году ситуация может быть гораздо хуже, заявил в конце октября 2018 года народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов

«Волна отключений от газа уже прокатилась по всей стране. Олигархи — владельцы облгазов начали отрезать дома от газовых труб перед началом отопительного сезона. История прошлой зимы в Кропивницком, Славутиче, Смеле, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться. В прошлом году правительство не справилось с этой ситуацией», — отметил Сергей Шахов.

Этой зимой отключение отопления может стать массовым явлением, прогнозируют эксперты.

«В прошлом отопительном сезоне было всего несколько случаев, когда население отключали от отопления. В этом всё намного хуже — потребители реально могут остаться без отопления на всю зиму. Масштаб катастрофы представить себе сложно», — заявил источник RT в партии «Самопомощь».

Население вынуждено будет устанавливать буржуйки для обогрева домов, рубить деревья. Через это уже проходила Грузия, констатирует Ростислав Ищенко.