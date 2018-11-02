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Рекордные закупки ЦБ золота связали с паникой
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«Лёгкая паника». В РАН назвали причины рекордных закупок золота Центробанком 

Национальная Служба Новостей 2 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Директор Института экономики Российской академии наук в эфире НСН рассказал об иллюзорности попыток сохранить стабильность при помощи золота.
Рекордный объём золота с 2015 года был закуплен мировыми центральными банками за третий квартал 2018 года. Всего они вложились в 148,4 тонн драгметалла, что на 22% больше, чем в 2017 году. При этом лидером по закупкам стала РФ — Центробанк увеличил запасы на 92,2 тонны. Таким образом, у российского ЦБ резерв золота превысил 2 тысяч тонн. Такие данные представлены в докладе Всемирного золотого совета.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН посчитал такой шаг признаком лёгкой паники.
«Стремление приобретать золото — знак абсолютной неуверенности в завтрашнем дне. Если действительно будет ухудшаться геополитическая ситуация и будет предпринята попытка освобождения от доллара, что, с моей точки зрения, контрпродуктивно, то тогда, конечно же, в тяжёлые времена всегда есть стремление сохранить покупательскую способность. Если вы не верите в бумажные деньги, то, конечно, идёт возврат к старине, чтобы можно было погладить золотой кирпичик. Он как бы предохраняет богатство. Но это призрачная история. Так или иначе в тяжёлые времена это не особенно поможет. Если бумажные деньги начнут утрачивать значение (особенно доллар), то мы просто будем менять шкуры и топоры, будут бартерные сделки, в результате которых объёмы торговли стремительно сократятся. В каком-то смысле лёгкая паника», — считает экономист.
Экс-министр экономики: Олигархов в России пугает агрессивная среда По словам Руслана Гринберга, попытки ЦБ собрать средства «в кубышку» не являются продуктивными.
«Правительство ведёт такую политику, потому что готовится к чёрному дню: то ли это связано с санкциями, то ли с предполагаемым стремительным падением цен на нефть. Всё время идёт реализация философии кубышки: надо в кубышку складывать, чтобы в какой-то день Х её использовать для сохранения хоть какой-то стабильности. Но это иллюзорно и попытки эти неверные. Такие попытки особенно не являются продуктивными», — заключил в эфире НСН Гринберг.
Напомним, ранее Россия сократила вложения в американские облигации. Также она распродала почти ценные бумаги США, которые у неё были. Если в марте РФ обладала облигациями на сумму 96 миллиардов долларов, то в мае эта сумма сократилась до 14,9 миллиардов долларов. Такое решение было связано с геополитическими факторами.
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