Минфин сообщил о снижении объема ФНБ

Минфин сообщил о снижении объёма ФНБ в октябре

Объём Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 ноября снизился на 0,6% до 4,97 трлн рублей по сравнению 1 октября, когда он составлял 5,004 трлн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина

«По состоянию на 1 ноября 2018 г. объем ФНБ составил 4 972 445,1 млн рублей, что эквивалентно $75 598,7 млн», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2018 году составил 51,2 млрд рублей, или $819,7 млн Ранее Минфин сообщил, что по итогам сентября объём ФНБ снизился на 3,02% по сравнению с августом.