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Спрогнозирован курс рубля на конец 2018 года
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«Райффайзенбанк» спрогнозировал курс рубля на конец 2018 года 

Ведомости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
До конца текущего года курс рубля может укрепиться до 63 руб. /$, прогнозируют аналитики «Райффайзенбанка» в обзоре по финансовым рынкам.
По словам аналитика Дениса Порывая, укреплению национальной валюты будет способствовать решение Казначейства с 8 декабря начать проводить аукционы по предоставлению банкам валютной ликвидности.
«Новый источник ликвидности позволит сгладить традиционно высокий в декабре спрос на валюту, возникающий из-за прохождения пика выплат по внешнему долгу и сворачивания нерезидентами операций краткосрочного финансирования российских банков», — указывает Порывай.
Кроме того, позитивным для рубля станет то, что Казначейство не планирует покупать и продавать валюту напрямую на открытом рынке, отмечает эксперт.
Минэкономразвития ожидает, что курс рубля укрепится до 64-65 руб. /$ в октябре-декабре 2018 г. Министр экономического развития Максим Орешкин в сентябре говорил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса рубля до 63–64 руб. за доллар.
В пятницу по состоянию на 13.50 мск доллар на Московской бирже торгуется по цене 65,67 руб. /$ (-5 коп. к закрытию предыдущих торгов), евро стоит 75,16 руб. (+20 коп.).
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