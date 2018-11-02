Спрогнозирован курс рубля на конец 2018 года

«Райффайзенбанк» спрогнозировал курс рубля на конец 2018 года

До конца текущего года курс рубля может укрепиться до 63 руб. /$, прогнозируют аналитики «Райффайзенбанка» в обзоре по финансовым рынкам.

По словам аналитика Дениса Порывая, укреплению национальной валюты будет способствовать решение Казначейства с 8 декабря начать проводить аукционы по предоставлению банкам валютной ликвидности.

«Новый источник ликвидности позволит сгладить традиционно высокий в декабре спрос на валюту, возникающий из-за прохождения пика выплат по внешнему долгу и сворачивания нерезидентами операций краткосрочного финансирования российских банков», — указывает Порывай.

Кроме того, позитивным для рубля станет то, что Казначейство не планирует покупать и продавать валюту напрямую на открытом рынке, отмечает эксперт.

Минэкономразвития ожидает, что курс рубля укрепится до 64-65 руб. /$ в октябре-декабре 2018 г. Министр экономического развития Максим Орешкин в сентябре говорил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса рубля до 63–64 руб. за доллар.