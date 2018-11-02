США пригрозили санкциями SWIFT 

Соединенные Штаты введут санкции в отношении платежной системы SWIFT, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями, сообщил глава американского минфина Стивен Мнучин.
«Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии, чтобы избежать попадания под санкции», — сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Германия предложила создать европейский аналог платежной системы. Эту идею поддержали в Центробанке России.