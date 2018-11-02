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США пригрозили санкциями SWIFT
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США пригрозили санкциями SWIFT 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты введут санкции в отношении платежной системы SWIFT, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями, сообщил глава американского минфина Стивен Мнучин.
«Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии, чтобы избежать попадания под санкции», — сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Германия предложила создать европейский аналог платежной системы. Эту идею поддержали в Центробанке России.
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