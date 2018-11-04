ОАЭ собрались увеличить добычу нефти

Эмираты планируют нарастить добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году, заявил наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян.

«Высший нефтяной совет одобрил капиталовложения в размере 486 млрд дирхамов, чтобы поддержать пятилетний план ADNOC, включая газовую стратегию компании по самообеспечению и превращению в чистого экспортера. ADNOC увеличит мощности по добыче нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году», — написал Аль Нахайян в Twitter.

В пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне данных о росте запасов сырья и добычи в мире.