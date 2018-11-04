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ОАЭ собрались увеличить добычу нефти
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ОАЭ собрались увеличить добычу нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Эмираты планируют нарастить добычу нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году, заявил наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян.
«Высший нефтяной совет одобрил капиталовложения в размере 486 млрд дирхамов, чтобы поддержать пятилетний план ADNOC, включая газовую стратегию компании по самообеспечению и превращению в чистого экспортера. ADNOC увеличит мощности по добыче нефти до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году», — написал Аль Нахайян в Twitter.
В пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне данных о росте запасов сырья и добычи в мире.
В июне члены Организации стран — экспортеров нефти договорились со странами, не входящими в ОПЕК, об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Нарастить нефтедобычу смогут Россия, Алжир, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.
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