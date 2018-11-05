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Медведев пожаловался на принципы современной экономики
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Медведев пожаловался на принципы современной экономики 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал страны к совместному противостоянию торговому протекционизму. С таким заявлением он выступил в Шанхае на открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО, передает «Интерфакс».
«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза», — сообщил он.
Медведев отметил, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.
В понедельник, 5 ноября, в Шанхай прибыли представители 130 стран мира, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.
В сентябре Медведев предупредил россиян о непростом шестилетнем цикле в экономике из-за санкций, торговых войн и протекционизма и призвал взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в дальнейшем.
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