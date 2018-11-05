Что будет с Ираном после введения санкций США

Будет день, будут санкции: Ирану приготовили провал

На следующей неделе против Ирана будут введены санкции США. Цель Вашингтона остается прежней — заблокировать поставку иранской нефти. Впрочем, в ближайшее время США все же не будет полностью запрещать поставки «черного золота» из Ирана. Эксперты ожидают, что в течение месяца после санкций экспорт нефти из Исламской Республики все же снизится на треть. Это приведет к дальнейшему падению национальной валюты, росту цен и безработицы.

5 ноября должен вступить в силу второй этап санкций США против Ирана, цель которых является блокирование поставок иранской нефти на рынок. Вашингтон пообещал Исламской Республике санкции, в рамках которых будут заблокированы транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана.

В преддверии введения санкций громкие заявления сделали обе страны.

Так в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов США Стивена Мнунича говорится о том, что санкции против Ирана останутся до тех пор, пока страна не прекратит поддерживать терроризм, принимать военного участие в Сирии и «развивать» ядерные и баллистические ракеты.

При этом Вашингтон в последний момент согласился пока что не запрещать полностью экспорт нефти из Ирана. В качестве возможной причины такого смягчения эксперты называют нежелание США толкать нефтяные котировки вверх.

Так, цены на нефть на торгах в пятницу обновили минимальные значения с конца августа. Стоимость январских контрактов на сорт Brent опускалась до $72,46 за баррель — самого низкого с 21 августа уровня.

Другая возможная причина внезапного смягчения администрации Трампа — давление европейских стран, которые не готовы отказаться от сотрудничества с Ираном.

«Руководство Вашингтона своей позицией ставит под удар международную стабильность. Президент Дональд Трамп ведет себя оскорбительно по отношению к своим же союзникам, и этого уже достаточно для того, чтобы увидеть, насколько серьезную проблему это представляет для мировой системы», — заявил в статье Роухани.

На официальном сайте президент Исламской Республики также стоит громкое заявление Роухани, что «правительство не боится американских угроз».

Первый этап санкций США против Ирана был введен в августе. В рамках летнего этапа санкции затронули автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами. При этом в преддверии введения первого этапа санкций, 3 августа, иранский риал на черном рынке достиг рекордной отметки 120 тыс. за $1, тогда как в конце мая этот показатель составлял 65 тыс. риалов. Многие крупные европейские компании свернули свою деятельность в Иране.

Тогда власти Ирана рассказали о желании обойти санкции с помощью создания национальной криптовалюты. Также европейские страны заявили о создании альтернативой платежной системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — «Газета.Ru» ). Как поясняли эксперты, система SWIFT дает Вашингтону доступ к информации о транзакциях, связанных с иранскими компаниями и банками, и позволяет включать в санкционные списки любых контрагентов.

Сейчас Тегеран в качестве защитной меры перед грядущими санкциями запустил торги по поставочным фьючерсам на нефть, об этом говорится в сообщении иранской биржи Irenex.

По ее данным, в первый день торгов было продано 280 тыс. баррелей нефти по средней цене $74,85 за баррель. Отмечается, что по 20% сделок расчеты были проведены в риалах, по 80% — в иностранной валюте.

«В результате биржевых продаж конечные покупатели смогут приобретать нефть через брокеров-посредников, а не напрямую у Национальной иранской нефтяной компании. Такие меры могут стать элементом обхода американских санкций», — говорит Денис Лисицын, трейдер-аналитик компании «ФинИст».

Между тем второй этап санкций уже оказывают влияние на Исламскую Республику: Иран уже сократил поставки нефти на внешние рынки.

Так, как следует из анализа оценок инвестиционных банков, данных о танкерных перевозках и данных Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре объем экспорта иранской нефти и конденсата составлял от 1,7 до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с пиковыми 2,7 млн баррелей в сутки в июне, отмечает CNBC.

«Экспорт иранской нефти и конденсата в октябре, как ожидается, останется примерно на уровне сентября, а затем упадет в следующем месяце после введения санкций», — сказал CNBC глава отдела исследований сырьевого рынка в ClipperData Мэтт Смит.

При этом эксперт ожидает, что в течение месяца после введения санкций поставки иранской нефти на внешние рынки все-таки упадут.

По словам Алены Сабитовой, аналитика ИК «Фридом Финанс», несмотря на поблажки США в отношении 8 стран-экспортеров американской нефти, экспорт иранской нефти может снизиться почти на треть.

По мнению аналитика «Алор» Алексея Антонова , санкции дадут возможность странам-партнерам Ирана, в частности, Китаю жестко торговаться и отбирать часть прибыли.

В любом случае Иран ждет дальнейшая девальвация национальной валюты — риала, а также высокая инфляция, говорит Алена Сабитова.

Так, с апреля риал уже подешевел на черном рынке почти в два раза с 60 тыс. до 140 тыс. за американскую валюту.

«Девальвация приведет к дальнейшему росту цен из-за подорожания импорта. В октябре инфляция в Иране уже превысила 36%. Показатель безработицы в Иране уже превышает 12%», — отмечает эксперт.

Из-за санкций замедлится и экономический рост Ирана, снизятся инвестиции, экспорт и увеличится отток капитала, добавляет Артем Деев , ведущий аналитик Amarkets.

По сути США сейчас не вводят новые санкции, а возобновляют те меры, которые были приняты годами ранее, поэтому сокрушительный удар по Ирану эти санкции не нанесут и в целом в стране уже накоплен опыт обхода ограничений США, говорит руководитель экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

При этом, несмотря на санкции США против Ирана, эксперты не ожидают значительного роста нефтяных цен в ближайшее время.

По словам Олега Богданова, главного аналитика «Телетрейд Групп», дополнительный и главный негатив для нефтяных цен — рост добычи в США, Саудовской Аравии и России. В совокупности в этих странах за последние два месяца добыча уже выросла приблизительно на 1,5 млн барр., а общий консенсус аналитиков, что в самом худшем случае мировой рынок может потерять 2 млн барр. иранской нефти.