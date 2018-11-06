Торговая война Трампа сблизила Россию и Китай

Отношения России и Китая улучшаются на фоне американских санкций и торговой войны. По словам председателя комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей Фу Ина, Пекин не ощущает угрозы со стороны Москвы.

«Мы чувствуем себя комфортно спина к спине», — подчеркнул он.

При этом Фу Ин отметил, что дружественные отношения двух стран не зависят от действий США, и не изменятся, если Вашингтон изберёт иную внешнюю политику.

Россия и Китай оказывают друг другу поддержку в Совбезе ООН , что позволяет им срывать американские планы, считает Bloomberg

По данным агентства, также от действий российско-китайского союза страдает Индия, которая многие годы полагалась на РФ в обеспечении равновесия во влиянии КНР и Пакистана. Правительство страны обеспокоено тем, что Пекин оказывает влияние на Москву.

Директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура С. Раджа Мохана считает, что индийская сторона получит выгоду при примирении России и Запада, так как это позволит уменьшить «политическое пространство» Китая.

Дружбу между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложно не заметить, отмечает агентство, так как политики встречаются очень часто. При этом их уровень доверия к друг другу может лишить смысла намерения советника лидера США по нацбезопасности Джона Болтона запугать РФ угрозой с Востока.

Ранее News.ru писал, что российская сторона продолжит финансировать строительство Тяньваньской АЭС. Договорённости на возведение новых энергоблоков были достигнуты во время торговой выставки в Шанхае.