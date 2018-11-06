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Торговая война Трампа сблизила Россию и Китай
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Торговая война Трампа сблизила Россию и Китай 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Отношения России и Китая улучшаются на фоне американских санкций и торговой войны. По словам председателя комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей Фу Ина, Пекин не ощущает угрозы со стороны Москвы.
«Мы чувствуем себя комфортно спина к спине», — подчеркнул он.
При этом Фу Ин отметил, что дружественные отношения двух стран не зависят от действий США, и не изменятся, если Вашингтон изберёт иную внешнюю политику.
Россия и Китай оказывают друг другу поддержку в Совбезе ООН, что позволяет им срывать американские планы, считает Bloomberg.
По данным агентства, также от действий российско-китайского союза страдает Индия, которая многие годы полагалась на РФ в обеспечении равновесия во влиянии КНР и Пакистана. Правительство страны обеспокоено тем, что Пекин оказывает влияние на Москву.
Директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура С. Раджа Мохана считает, что индийская сторона получит выгоду при примирении России и Запада, так как это позволит уменьшить «политическое пространство» Китая.
Дружбу между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложно не заметить, отмечает агентство, так как политики встречаются очень часто. При этом их уровень доверия к друг другу может лишить смысла намерения советника лидера США по нацбезопасности Джона Болтона запугать РФ угрозой с Востока.
Ранее News.ru писал, что российская сторона продолжит финансировать строительство Тяньваньской АЭС. Договорённости на возведение новых энергоблоков были достигнуты во время торговой выставки в Шанхае.
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