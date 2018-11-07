Осень разогрела инфляцию в России

Росстат обнародовал данные по инфляции за октябрь. По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,4%, с начала года — на 2,9%, а по отношению к тому же месяцу прошлого года — на 3,5%. Последняя цифра чуть ниже, чем ожидали некоторые аналитики (так, экономисты, опрошенные Bloomberg , прогнозировали ускорение инфляции до 3,6%), но выше предыдущего показателя в 3,4%.

Основной вклад в рост цен внесли продукты питания, которые за месяц стали дороже на 0,6% (на 0,7% без учета плодоовощной продукции). Больше всего выросла стоимость яиц и сахара, заметно подорожало пшено, а также мясо птицы, рыбное филе, хлеб, колбасные изделия, молоко. Дешевели овощи и фрукты: лимоны, свекла, морковь, яблоки, картофель, капуста и виноград. А вот свежие огурцы и помидоры прибавили в цене 27,4% и 20,2% соответственно.

Непродовольственные товары приплюсовали 0,5%. А услуги даже ушли в минус, правда, чисто символически — на 0,1%. Ощутимо выросли цены на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента, и на большинство наблюдаемых видов медикаментов и медицинских товаров. Зато стали более доступны туры на отдых в Греции и Испании, экскурсионные поездки в Германию, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, путевки в дома отдыха и пансионаты на территории России.

Осенняя закономерность

Разогрев инфляции в октябре абсолютно логичен, отмечают эксперты. Как правило, этому способствуют сезонные факторы: ускорение деловой активности, сопровождающееся ростом спроса и цен, и завершение сезона «дешевой» плодоовощной продукции. Но в этом году к ним добавились и другие причины. Прежде всего, рост цен на топливо.

Свою лепту внесло также ослабление рубля в конце лета. Оно отражается в ценах с лагом в 1−2 месяца, и в очередной раз дает понять, насколько мы «независимы» от импорта. Сказалась и заблаговременная адаптация бизнеса к повышению НДС на 2% с нового года. В соответствии с нормальной рыночной логикой увеличение налоговой нагрузки начинает закладываться в цены заранее. Наконец, не стоит забывать про попытки властей решить проблему бедности через уравнивание МРОТ и прожиточного минимума.

«Летом из-за пониженного уровня деловой активности все эти факторы не проявлялись, а теперь мы видим, что они понемногу выходят из тени и дополнительно ускоряют инфляцию», — поясняет главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков.

По данным Росстата, бензин за месяц подорожал на 0,4%, а в годовом выражении — на 11,3%.

«С начала года АИ-95 подорожал на 19%, с 41,69 до 45,78 рубля, а дизельное топливо на 17,9%, с 40,07 до 44,72 рубля. Учитывая, что вся экономика завязана на логистике, закономерно, что рост цен на топливо спровоцировал рост цены на другие товары», — замечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

При этом, добавляет он, несмотря на договоренности правительства с нефтяниками, о которых вице-премьер Дмитрий Козак объявил на прошлой неделе, цены на бензин продолжают расти на сырьевых биржах. Аналогично можно сказать и о валюте. Долгосрочная перспектива рубля, по мнению эксперта, не очень хорошая, скорее всего, национальная валюта продолжит слабеть.

«По крайней мере, за это голосует фундаментальная картина. Западные партнеры, вероятно, продолжат ужесточать санкции, вопрос лишь во времени. Также ситуацию может обострить продолжающееся противостояние РФ с западной коалицией в Сирии. И, конечно, главное — это сохраняющаяся жесткая кредитно-денежная политика ФРС США», — перечисляет он.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский , в свою очередь, полагает, что подорожание топлива — все же основной фактор нынешнего положения дел, так как уровень импортозамещения в базовой потребительской корзине сейчас достигает чуть ли не 80%, и по этой причине инфляционные процессы, вызванные ползучей девальвацией рубля, почти не заметны.

А кушать хочется всегда

Что касается опережающего роста цен на продовольствие по сравнению с другими видами потребительских товаров — это общемировая тенденция последних лет, отмечает Рожанковский.

«Надо признать, весьма постыдная. Сказывается взрывной рост населения в мире — в бедных странах, где правительства не могут контролировать картельные сговоры производителей сельхозпродукции и её поставщиков. Но так было далеко не всегда. Основной вклад в мировую инфляцию в 90-е годы прошлого века составляли наукоёмкие технологии и произведённые с их помощью бытовые и электронные приборы, что гораздо больше укладывается в рамки здравого смысла», — рассказывает аналитик.

В России исторически в общем показателе потребительской инфляции цены на продовольствие занимают достаточно большой вес — около 30%, продолжает тему главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов

«По-моему, больше только в Индии, там доля продовольствия в индексе CPI — 36−38%», — добавляет он.

К тому же, следует учесть такой важный фактор, как снижение реальных располагаемых доходов населения. В этих условиях люди отказываются от ненужных расходов, но экономить на еде (если, конечно, не брать в расчет деликатесы) начинают в последнюю очередь, поэтому спрос в этом сегменте постоянен, он и двигает вверх инфляционные показатели.

Ограничения для роста

Насколько сильно успеют разогнаться цены до конца года, и сможет ли инфляция удержаться в прогнозных рамках, будет зависеть исключительно от российских властей, считает Быков.

«Если установка на «стабильность любой ценой» сохранится, то всплески инфляции в отдельных секторах будут гаситься административными мерами. Тогда инфляция, по крайней мере, по официальным данным в 2018 году не превысит 4%», — прогнозирует он.

Но крайне вероятно, предупреждает аналитик, что административные «чары» в январе-феврале 2019 года, могут временно перестать действовать, и для российского бизнеса это станет окном возможностей.

«Неприятно конечно, но рост цен в праздничном настроении гораздо легче переносится, в России это проверенно многолетней практикой», — напоминает эксперт.

Капустянский полагает, что вероятность усиления инфляции к концу года все еще высока, однако, до таргетируемого ЦБ РФ значения в 4% она не достигнет. Рожанковский же уверен, что 0,4% в месяц эквивалентны 4,8% в год ненакопленным, или 5,8% (более правдоподобная цифра) — накопленным итогом.

«После повышения НДС и введения новых тарифов ЖКХ цифра будет близка к 6,5% — это уже самый порог, так как под 7,5% российские банки принимают на депозиты рубли с годовым открытием вклада. Должна сохраняться хотя бы минимальная «вилка», иначе банки столкнутся с массовым оттоком средств граждан с их счетов», — рассуждает эксперт.

Но в целом за общую инфляцию переживать не стоит, успокаивает Богданов: при снижающихся доходах населения, ни о каком взрывном росте цен говорить нельзя, если только финансовые власти не начнут масштабную рублевую эмиссию, что при нынешнем правительстве полностью исключено.