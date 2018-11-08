Россия увеличила экспорт СПГ на 63%

Россия в январе-сентябре увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 29,2 миллиона кубометров, а экспорт природного газа — на 8,4%, до 165,9 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-сентябре выросли на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 4,1 миллиарда долларов.

При этом в сентябре экспорт СПГ снизился в 2,3 раза по сравнению с августом — до 2,4 миллиона кубометров. Доходы РФ от экспорта СПГ снизились в 2,4 раза — до 391,8 миллиона долларов.

Доходы РФ от экспорта природного газа за отчетный период выросли на 31,3% — до 35,3 миллиарда долларов. При этом экспорт газа в сентябре снизился на 6,9% по сравнению с августом — до 17,3 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в сентябре снизились на 2% — до 4,04 миллиарда долларов.

В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа на 38,1 миллиарда долларов.