Польша нашла еще одну замену российскому газу

Польская государственная газовая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere, говорится в сообщении компании.

Договор рассчитан на 23 года — до 2042-го. В первые три года Польша получит 0,73 миллиарда кубометров газа, затем еще 39 миллиардов кубометров. В сообщении PGNiG не указана цена — отмечается лишь, что она конкурентоспособная.

По состоянию на 2017 год, 70 процентов импорта из 19,1 миллиарда кубометров требуемого Польше топлива приходилось на российский «Газпром» . Четыре миллиарда кубометров страна добывает самостоятельно силами PGNiG.

Варшава неоднократно заявляла о желании снизить зависимость от российского топлива. В частности, в середине октября был подписан двадцатилетний контракт на поставку СПГ с американской Venture Global LNG.

Позднее PGNiG приобрела долю в норвежском месторождении газа Tommeliten Alpha. Предполагается, что добытое в нем топливо будет поставляться в страну по строящемуся трубопроводу Baltic Pipe («Балтийская труба»).