Ещё
Польша нашла еще одну замену российскому газу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.45
75.68
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.48
74.83
Индексы и котировки Brent
72.63
–0.60 Золото
1223.14
+0.00 РТС
1164.26
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
08.11
1.1418
+0.0043
25.10
1.1375
07.11
02.11
29.10

Польша нашла еще одну замену российскому газу 

Lenta.ru + ещё 28 3 минуты назад
Фото: РИА Новости
Польская государственная газовая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Cheniere, говорится в сообщении компании.
Договор рассчитан на 23 года — до 2042-го. В первые три года Польша получит 0,73 миллиарда кубометров газа, затем еще 39 миллиардов кубометров. В сообщении PGNiG не указана цена — отмечается лишь, что она конкурентоспособная.
По состоянию на 2017 год, 70 процентов импорта из 19,1 миллиарда кубометров требуемого Польше топлива приходилось на российский «Газпром». Четыре миллиарда кубометров страна добывает самостоятельно силами PGNiG.
Варшава неоднократно заявляла о желании снизить зависимость от российского топлива. В частности, в середине октября был подписан двадцатилетний контракт на поставку СПГ с американской Venture Global LNG.
Позднее PGNiG приобрела долю в норвежском месторождении газа Tommeliten Alpha. Предполагается, что добытое в нем топливо будет поставляться в страну по строящемуся трубопроводу Baltic Pipe («Балтийская труба»).
Последние новости
Скончалась известная актриса российских сериалов Девушка, решившая унизить парня из-за кольца, получила жесткий ответ Чего больше всего боятся женщины бальзаковского возраста
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Трампа не получается спасти рубль1
«Нафтогаз» подал в суд на Украину5
Китай пытался «украсть» российское золото
Рубль повышается к доллару и евро
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы81
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
02:09
Рублю нашли замену в цифровом пространстве
Экономика Политика
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
04:19
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум
Экономика
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение