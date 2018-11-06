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Рублю предсказали падение
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Рублю предсказали падение 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций, рассказал главный экономист и заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач, которого цитирует «Интерфакс».
«Не думаю, что сейчас возможна волна [давления на курс рубля]. Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится», — отметил Клепач.
По его словам, санкции уже оказали существенное влияние на российскую экономику, дестабилизировав финансовый и валютный рынки. Из-за них страна «отрезана от мирового рынка заимствований».
Также Клепач предупредил о возможном оттоке капитала из России. По его оценкам, он может составить 60 миллиардов долларов вместо прогнозировавшихся ранее 30 миллиардов.
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