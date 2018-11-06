Рублю предсказали падение

Курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций, рассказал главный экономист и заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач , которого цитирует «Интерфакс»

«Не думаю, что сейчас возможна волна [давления на курс рубля]. Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится», — отметил Клепач.

По его словам, санкции уже оказали существенное влияние на российскую экономику, дестабилизировав финансовый и валютный рынки. Из-за них страна «отрезана от мирового рынка заимствований».

Также Клепач предупредил о возможном оттоке капитала из России. По его оценкам, он может составить 60 миллиардов долларов вместо прогнозировавшихся ранее 30 миллиардов.