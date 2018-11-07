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Минимальный пенсионный страховой взнос могут сократить
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Минимальный пенсионный страховой взнос могут сократить 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES/
В России могут сократить минимальный размер взносов на Обязательное пенсионное страхование с двукратной величины минимального размера оплаты труда до однократной. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует рассмотреть на заседании 7 ноября накануне первого чтения.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Документом предлагается предоставить определить порядок действий для добровольного вступления граждан в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для формирования у них пенсионных прав. Так, для россиян, которые приняли такое решение, минимальный размер страховых взносов будут исчислять исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины, как предполагает действующим законодательством.
В кабмине подчёркивают, что предлагаемые изменения по исчислению минимального платежа по страховым взносам по максимуму приблизит условия взимания страховых взносов с соответствующих лиц к условиям уплаты страховых взносов самозанятыми гражданами.
Также документ уточняет порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов и порядок исчисления их размера, которые подлежат уплате в случае вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в течение расчётного периода. В пояснительной записке отмечается, что сегодня желающие сформировать пенсионные права обязаны уплачивать минимальный размер страховых взносов, который рассчитан исходя из двукратного минимального размера оплаты труда на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы.
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