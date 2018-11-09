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Бюджет России потеряет миллиарды
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Бюджет России потеряет миллиарды 

Lenta.ru + ещё 20 3 часа назад
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Российский бюджет недополучит более 17 миллиардов рублей по итогам 2018 года. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Государственной Думе, сообщает ТАСС.
«По дивидендам по акциям — мы считаем, что может быть недопоступление 17,4 миллиарда рублей», — рассказал главный аудитор России в ходе обсуждения поправок в бюджет.
Министерство финансов ожидает, что в 2018 году правительство получит 250,7 миллиарда рублей. Ведомство много раз старалось обязать государственные компании выплачивать 50 процентов прибыли в качестве дивидендов в государственный бюджет, однако добиться этого по-прежнему не удалось — норматив для каждой компании устанавливается индивидуально.
В октябре Кудрин прогнозировал, что из-за государственных компаний российский бюджет недосчитается 1,3 триллиона рублей именно из-за того, что размеры выплачиваемых дивидендов — самая уязвимая часть поступлений бюджета. Также Кудрин полагает, что российская экономика в 2018 году вырастет всего лишь на один процент ВВП.
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