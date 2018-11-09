Бюджет России потеряет миллиарды

«По дивидендам по акциям — мы считаем, что может быть недопоступление 17,4 миллиарда рублей», — рассказал главный аудитор России в ходе обсуждения поправок в бюджет.

Министерство финансов ожидает, что в 2018 году правительство получит 250,7 миллиарда рублей. Ведомство много раз старалось обязать государственные компании выплачивать 50 процентов прибыли в качестве дивидендов в государственный бюджет, однако добиться этого по-прежнему не удалось — норматив для каждой компании устанавливается индивидуально.

В октябре Кудрин прогнозировал, что из-за государственных компаний российский бюджет недосчитается 1,3 триллиона рублей именно из-за того, что размеры выплачиваемых дивидендов — самая уязвимая часть поступлений бюджета. Также Кудрин полагает, что российская экономика в 2018 году вырастет всего лишь на один процент ВВП.