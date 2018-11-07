Ещё
Назван срок отказа от доллара в расчетах с Китаем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.01
$
66.29
75.70
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.15
75.97
Индексы и котировки Brent
72.21
+0.38 Золото
1232.89
+0.14 РТС
1149.90
+0.68
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1481
+0.0089
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Назван срок отказа от доллара в расчетах с Китаем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах, передает РБК слова главы ВЭБа Игоря Шувалова.
По его словам, документ может быть подписан до конца года. Вопрос уже обсуждали министры и вице-премьеры России и Китая, чтобы «выйти на подписание этого соглашения как можно быстрее», подчеркнул Шувалов.
Тема также поднималась на встрече премьера Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина. В расчетах, как уточнил глава ВЭБ, Россия и Китай могут использовать свои аналоги SWIFT и «другие формы».
«Такая форма взаиморасчетов нам понятна, используем традиционные, бездокументарные, документарные расчеты. Есть новые методы, которые сейчас развиваются под эгидой Центрального банка, и точно такая же альтернативная системе SWIFT система есть в Китайской Народной Республике», — заметил Шувалов.
Ранее, Медведев заявил, что в ближайшем будущем Россия и Китай должны увеличить товарооборот вдвое. По его словам, впервые в истории объем торговли между странами может превысить 100 миллиардов долларов.
Последние новости
Российская ракета успешно вывела европейский спутник на орбиту Миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не поможет: бензин опять дорожает403
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ311
Два московских банка лишились лицензий8
Основатель «Кэшбери» покинул Россию2
Сбербанк повысит ставки рублевых вкладов
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение