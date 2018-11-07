Россиян приготовили к «страшным временам»

России предрекли рост социального неравенства

Светлана Мисихина. В этом и следующих годах уровень социального неравенства в России будет расти после достижения в 2017 году самого низкого с 2006 года показателя, считает заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ

«Согласно прогнозу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, индекс потребительских цен в 2018 году составит около 4,0%, что скорее всего приведет к небольшому увеличению показателей социальной дифференциации по итогам года по сравнению с 2017 годом», — сообщается в комментарии Мисихиной, опубликованном на сайте НИУ ВШЭ.

Отмечается, что в 2019 году инфляция может ускориться до 5,1%, что с учетом «более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе» в следующем году по сравнению с этим приведет к дальнейшему росту социального неравенства.

«Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет», — заявила Мисихина.

По ее словам, обещанное правительством ускоренное повышение пенсий неработающих пенсионеров может замедлить рост социального неравенства.

Она отмечает, что инфляция и социальное неравенство постепенно снижались последние годы. По ее словам, в 2017 году одновременно был зафиксирован и самый низкий уровень инфляции с 1991 года, и самый низкий уровень социального неравенства с 2006 года.

При этом в 2017 году инфляция для бедных стала ниже инфляции для богатых.

«Низкая инфляция для бедных (по сравнению как со средними значениями инфляции для всего населения, так и значениями инфляции для наиболее обеспеченных) при прочих равных условиях способствуют росту потребления бедных групп населения, что ведет к улучшению его социально-экономического положения. Как показывает ряд исследований, потребительская инфляция имеет положительную корреляцию с социальным неравенством», — заметила она.

По ее словам, снижение инфляции указывает на меньшую степень социального неравенства.

«В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. За 9 месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 году», — отметила Мисихина.

Увеличение неравенства, пишет она, связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения, что привело к снижению удельного веса доходов 40% наименее обеспеченного населения и росту удельного веса доходов наиболее обеспеченного населения.

При этом она оговаривается, что к методологии расчета социального неравенства существует много вопросов — есть проблемы расчета доходов на основе сообщенных населением расходов и дооценки их, проблемы распределения смешанных доходов между скрытой оплатой труда и прибылью и другие.

Напомним, в 2017 году количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума впервые с 2012 года сократилось и составило 13,2% населения страны.