Россия поставила Китаю жесткий ультиматум

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Россия может временно прекратить поставки леса в Китай 

Рамблер + ещё 24 3 часа назад
Россия может временно прекратить экспорт леса в Китай, чтобы решить проблему незаконных вырубок и восстановления леса. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.
«Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. <…> Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», — сказал Кобылкин.
На вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко, когда в России будет решена проблема незаконных вырубок и экспорта леса, Кобылкин предложил построить за счет Китая ряд семеноводческих комплексов.
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«Я китайским коллегам сказал — давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — заявил министр.
«Ответ не принимается», — сказала в ответ Матвиенко.
По ее словам, сначала нужно самостоятельно навести порядок в лесной отрасли.
«Эта сфера такой коррупциогенной и криминализованной стала, что эта ржавчина уже разъела всех», — заявила спикер и дала Минприроды 6 месяцев на решение проблем с восстановлением леса.
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