Россия поставила Китаю жесткий ультиматум

Россия может временно прекратить поставки леса в Китай

«Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. <…> Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», — сказал Кобылкин.

На вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко , когда в России будет решена проблема незаконных вырубок и экспорта леса, Кобылкин предложил построить за счет Китая ряд семеноводческих комплексов.

«Я китайским коллегам сказал — давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — заявил министр.

«Ответ не принимается», — сказала в ответ Матвиенко.

По ее словам, сначала нужно самостоятельно навести порядок в лесной отрасли.