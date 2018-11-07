В ФРГ рассказали о ходе переговоров по транзиту газа

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что переговоры по транзиту газа между Евросоюзом , Украиной и Россией идут тяжело. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом, по словам министра, альтернативы этим переговорам нет. Об этом Альтмайер рассказал на 11-й Российско-германской сырьевой конференции, которая проходит в среду в Потсдаме.

"Мы начали диалог, прямые переговоры между Россией и Украиной о продолжении транзита после 2019 года… под председательством ЕК… Переговоры сейчас ведутся на уровне экспертов, они идут тяжело, но разумной и приемлемой альтернативы этому нет", — отметил он.