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В России появится новая профессия
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В России появится новая профессия 

Российская Газета + ещё 8 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая профессия — цифровой куратор — появится в России в ближайшее время. Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало.
Цифровой куратор — это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.
Разработан профстандарт для цифровых кураторов Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом "Знание".
"Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ", — отметила председатель Российского общества "Знание", зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.
А по словам главы совета по профквалификациям Юрия Герция, к середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии "цифровой куратор". Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда России и находится сейчас на регистрации в Минюсте.
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