В России появится новая профессия

Новая профессия — цифровой куратор — появится в России в ближайшее время. Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало.

Цифровой куратор — это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Разработан профстандарт для цифровых кураторов Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом "Знание".

"Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ", — отметила председатель Российского общества "Знание", зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.