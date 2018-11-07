Зима близко: тепло будет не всем

В правительстве заявили о нехватке запасов топлива к новому отопительному сезону в ряде субъектов. Речь идет о пяти-шести регионах, в число которых входят Тверская, Ульяновская области, Карелия и Крым. Подготовка к текущему отопительному сезону проходила в условиях резкого роста цен на топочный мазут и уголь.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о нехватке запасов топлива на текущий отопительный сезон в ряде регионов России. О нехватке ресурсов он сообщил в рамках селекторного совещания в среду.

На 1 ноября в стране к отопительному сезону заготовлено 5,3 миллионов тонн угля и 2,7 миллионов тонн жидкого топлива, то есть больше, чем в прошлому сезоне. Несмотря на это, есть регионы, которые вызывают беспокойство. «Ситуация по нескольким субъектам РФ по углю и мазуту нас несколько настораживает», — отметил Якушев.

Например, в Тверской области запасы угля составляют 38%, а мазута — 5,1%. В Республике Крым речь идет о 72,9% угля и 82% мазута. В Карелии заготовлено только 49% от необходимого количества. Примерно столько же в Ульяновской области. Запасы угля ниже 100% еще в ряде субъектов.

Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил журналистам, что в пяти-шести регионах сохраняется проблема запаса топлива. Главная причина — подорожание самого топлива (топочного мазута и угля). Вопрос будет прорабатываться в течение этого месяца, и к 22 ноября, когда состоится заседание правительства, проблемы будут решены, пообещал чиновник.

По данным субъектов, по состоянию на 1 ноября запасы угля составляют 121,1% от запланированного, жидкого топлива [мазут, сырая нефть] — 110,6% от запланированного.

По информации пресс-службы вице-премьера, сегодня фактически завезено угля на склады 5,281 млн тонн или 121,1% от запланированного. В 2017 году цифры были ниже — 4,704 млн тонн или 112,9% от планов. Если говорить о жидком топливе — 2,068 млн тонн или 110,6% от запланированного. В 2017 году фактически завезено 2,188 млн тонн или 117,8% от планов, добавляется в материалах к совещанию.

«По объектам электроэнергетики запасы по углю, мазуту и торфу превышают установленные нормативы более чем на 150%. Ведется еженедельный мониторинг и ежемесячно направляются отчеты в правительство», — рассказали «Газете.Ru» в Минэнерго.

По состоянию на 2 ноября все электростанции выполнили расчетные нормативы запасов топлива по теплоснабжению.

Подготовка к текущему отопительному сезону проходила в условиях резкого роста цен на топочный мазут и уголь. «Правительство примет в ноябре решение о поддержке финансовой, выпадающих расходов тех субъектов, которые понесут такие затраты в связи с подорожанием, чтобы в тарифе были заложены другие цифры», — сказал Мутко журналистам. По его словам, это необходимо сделать, чтобы не перекладывать рост цен на население.

По оценкам федеральных органов власти, в частности ФАС Минстроя и Минэнерго, объем «выпадающих» расходов, не учтенных в тарифах на тепловую энергию, составляет порядка 23 млрд рублей, сказал Мутко.

По данным Росстата, на обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки — на 11,5%, бензин автомобильный — на 10%, мазут топочный — на 9,8%, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки — на 9,2%, топливо дизельное арктическое — на 7,6%, газойли — на 7,5%, пропан и бутан сжиженные — на 7%.

В 2018 году произошел существенный рост цен на топочный мазут и уголь. По факту топочный мазут в среднем по стране подорожал на 30%, отмечает источник «Газеты.Ru» в Минстрое. По отдельным регионам цена на 1 июня 2018 года возросла на 70%. По Камчатскому краю рост 30,8%, Приморскому — 42%, Мурманская область — 28,6%.

Отопительный сезон 2018-2019 начался уже в 84 из 85 российских регионов — везде, кроме Дагестана.

Однако по информации Якушева, сегодня паспорта готовности к отопительному сезону получили 46% муниципалитетов РФ.

Так, «с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года у нас зафиксировано 277 технологических нарушений»,

сказал он, отметив, что «прохождение отопительного периода, как правило, невозможно без аварийных ситуаций».

«В целом предприятия готовы. Наша задача, чтобы до 15 ноября все муниципальные образования имели паспорта готовности», — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, сезон будет непростой, и связано это, прежде всего, с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и принятом вследствие этого решении об индексации тарифов в жилищно-коммунальной сфере.

Напомним, что в следующем году индексация тарифов будет проведена в два этапа. С 1 января 2019 года тарифы для граждан на коммунальные услуги увеличатся на 1,7% по отношению к декабрю 2018 года в качестве компенсации НДС. При этом еще одно повышение ждет традиционно с 1 июля, когда для всех групп потребителей тарифы будут проиндексированы на 2,4% к январю 2019 года.

В этой связи Мутко призвал регионы активизировать работу с дебиторской задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями.

На 1 октября 2018 года задолженность организаций ЖКХ перед ресурсниками составляет 1,3 трлн рублей. По сравнению с первым кварталом этого года речь идет о снижении долга на 100 млрд рублей. Но в ряде регионов суммы задолженности все-таки остаются существенными.