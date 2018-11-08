Иран научился обходить санкции США

Власти США заподозрили Иран в нарушении международных правил судоходства с целью обхода санкций, наложенных на республику Вашингтоном. Об этом в ходе брифинга рассказал спецпредставитель Белого дома по Ирану Брайан Хук . Запись его выступления опубликована в Twitter Госдепартамента

По словам Хука, иранские танкеры, перевозящие нефть, стали отключать транспондеры, чтобы невозможно было вычислить их местонахождение и маршрут передвижения.

Это делает их незаметными для команд других судов, находящихся поблизости, что чревато столкновениями и серьезными последствиями для экологии в случае разлива нефти. Отключение транспондера противоречит международным правилам судоходства.

5 ноября США ввели новый пакет санкций против Ирана. Он включает в себя блокировку золотовалютных резервов Тегерана, запрет на использование иранских портов и экспорт иранской нефти. Ранее СМИ писали о том, что помощь в экспорте энергоресурсов Ирану может оказать Россия.