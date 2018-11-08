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Иран научился обходить санкции США
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Иран научился обходить санкции США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Власти США заподозрили Иран в нарушении международных правил судоходства с целью обхода санкций, наложенных на республику Вашингтоном. Об этом в ходе брифинга рассказал спецпредставитель Белого дома по Ирану Брайан Хук. Запись его выступления опубликована в Twitter Госдепартамента.
По словам Хука, иранские танкеры, перевозящие нефть, стали отключать транспондеры, чтобы невозможно было вычислить их местонахождение и маршрут передвижения.
Это делает их незаметными для команд других судов, находящихся поблизости, что чревато столкновениями и серьезными последствиями для экологии в случае разлива нефти. Отключение транспондера противоречит международным правилам судоходства.
5 ноября США ввели новый пакет санкций против Ирана. Он включает в себя блокировку золотовалютных резервов Тегерана, запрет на использование иранских портов и экспорт иранской нефти. Ранее СМИ писали о том, что помощь в экспорте энергоресурсов Ирану может оказать Россия.
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