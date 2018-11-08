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У Трампа не получается спасти рубль
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Спятивший регулятор: у Трампа не получается спасти рубль 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп жестко критикует американский Федрезерв. В октябре, на фоне обвала на биржах, хозяин Белого дома заявил, что ФРС «спятила». Ему категорически не нравится, что регулятор повышает ставки. В четверг, 8 ноября, Федрезерв поступит так, как нравится Трампу — аналитики считают, что пока ставки останутся на текущем уровне 2-2,25%. Впрочем, мало кто сомневается, что пауза закончится в декабре. С учетом этого, к концу года аналитики прогнозируют и ослабление рубля.
В четверг, 8 ноября, в 22:00 по московскому времени будет опубликовано решение по ставкам Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Как предполагают аналитики, ФРС возьмет паузу и не будет повышать ставки. Но он обязательно вернется к этому в декабре. И это плохая новость для российского рубля и президента Трампа.
Почти 100% участников рынка ожидает, что заседание будет проходным, и мы согласны с консенсус-прогнозом, говорит аналитик «Алор брокер» Екатерина Конюхова. При этом в декабре повышения ставки фондирования, согласно фьючерсу на нее, ждет 72,4% участников рынка.
Несмотря на сильные данные по рынку труда, после увеличения ставки в сентябре сегодня американский регулятор возьмет паузу для подготовки к следующему ужесточению. Замедление темпов роста американской экономики, а также торговый конфликт с КНР не окажет никакого влияния на планы и риторику Федрезерва.
«Интересно было бы услышать мнение членов ФРС относительно прошедших выборов в конгресс. В общем, сегодня очередное заседание, когда наибольший интерес будут представлять словесные интервенции, нежели решение по ставке», — добавляет аналитик.
Сейчас мы не видим существенных предпосылок для неожиданных маневров монетарных властей, соглашается Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». Сильные данные по рынку труда в виде высокого роста числа новых рабочих мест (+250 тыс.) и рекордных темпов роста заработных плат (3,1% г/г), «на наш взгляд, продолжают указывать на сохранение американской экономики на траектории роста».
Вероятно, данный фактор найдет свое отражение в ожидаемом рынками ужесточении политики ФРС в декабре и соответствующем повышении уровня ставки на финальном заседании года.
Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер», оценивает вероятность повышения ставок выше примерно в 15%. Это гораздо выше других прогнозов, и вероятности, заложенной в стоимость биржевых активов (около 7%).
«Мы считаем, что рынок недостаточно учитывает последние релизы макростатистики, в том числе по рынку труда, и переоценивает риски, связанные с торговыми войнами. Тем не менее, повышения ставок в качестве базового сценария стоит ждать не ранее декабря (80% вероятность по нашим оценкам)», — отмечает он.
Вот эти 70-80-процентные вероятности повышения ставок в декабре вряд ли радуют Дональда Трампа. Он снизил корпоративные налоги, накачивает экономику бюджетными деньгами и уверен, что высокие ставки мешают росту. Президент неоднократно высказывал недовольство политикой ФРС, причем особо не выбирая выражения.
В сентябре, после того, как ставка была повышена третий раз в году с 1,75–2% годовых до 2-2,25%, президент США заявил, что «у нас в стране все отлично», но «к сожалению, они подняли базовую процентную ставку, потому что мы так хороши».
«Я недоволен этим», — подчеркнул он.
В начале октября, когда на американских биржах случился локальный обвал по всем фронтам, Тармп вернулся к этой теме. «Мне кажется, что ФРС спятила», — заявил хозяин Белого дома. Позже он назвал Федрезерв «самой большой угрозой».
В конце октября, Трамп прошелся уже по главе ФРС Джерому Пауэллу, которого все считают протеже самого президента. Каждый раз, когда Соединенные Штаты «совершают что-то великое», Пауэлл повышает процентную ставку, подчеркнул Трамп.
Если бы он смог остановить Федрезерв, то ему были благодарны очень многие правительства в мире. Укрепление доллара и повышение доходностей американских казначейских облигаций (US Treasuries) уже спровоцировала бурю на рынках Турции, Аргентины, ЮАР, России и других стран.
Девальвация национальных валют, рост стоимости заимствований и бегство инвесторов продолжатся, если ФРС будет нормализовывать свою денежно-кредитную прежними темпами. Для рубля это будет плохим сигналом. Если же до конца года США примут в отношении России новый санкционный пакет (например, в отношении госдолга), то рубль может сорваться в пике.
По словам генерального директора финансовой компании «Мани Фанни» Александра Шустова, доллар может подскочить до 70-73 рублей к концу года.
Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, отмечает, что наибольший риск для рубля представляют внешнеполитические события и ожидания их результатов.
По его словам, возможны два базовых сценария. В первом случае, в отношении России будут введены максимально жесткие санкции, а запланированная встреча президентов РФ и США окончится неудачно. Это может увести доллар ближе к отметке в 80 рублей.
Если же внешних шоков не будет, то курс может остаться на текущем уровне. В четверг, в конце торговой сессии, доллар стоил 66,1 руб., евро — 75,8 руб. Ближайшее, как предполагается, нейтральное решение ФРС, уже учтено в рыночных котировках. Сюрпризы от регулятора могут существенно дестабилизировать рынок.
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