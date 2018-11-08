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Европа поверила в экономику России
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Еврокомиссия обнародовала прогноз экономического роста в России 

Газета.Ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте комиссии.
По прогнозу ЕК, в 2018 году экономический рост России составит 1,7%, в 2019 — 1,6%, в 2020 — 1,8%. Отмечается, что внутренний спрос снизился, так как санкции США подорвали доверие инвесторов, однако потребительские расходы остались на прежнем уровне.
Также в документе говорится, что правительство, вероятно, использует скачок цен на нефть для наращивания государственных расходов и стимулирования экономической активности.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подъеме экономики страны.
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