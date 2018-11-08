Европа поверила в экономику России

Еврокомиссия обнародовала прогноз экономического роста в России

Еврокомиссия улучшила прогноз по экономическому росту в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте комиссии.

По прогнозу ЕК, в 2018 году экономический рост России составит 1,7%, в 2019 — 1,6%, в 2020 — 1,8%. Отмечается, что внутренний спрос снизился, так как санкции США подорвали доверие инвесторов, однако потребительские расходы остались на прежнем уровне.

Также в документе говорится, что правительство, вероятно, использует скачок цен на нефть для наращивания государственных расходов и стимулирования экономической активности.