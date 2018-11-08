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ФАС поддержала гибкий акциз на бензин
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ФАС поддержала гибкий акциз на бензин 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба выступила за гибкий акциз на бензин, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Эта мера является универсальной. Она позволяет заменить собой механизм демпфирующего акциза на нефть, механизм лицензирования экспорта, и снизить предпосылки для применения временных экстренных мер, таких как экспортные пошлины или требования по ограничению роста цен и обеспечению обязательных поставок", — пояснил "Газете.Ru" заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Он отметил, что стабильность налоговой системы обеспечивается за счет перераспределения налоговой нагрузки между секторами нефтедобычи и нефтепродуктообеспечения
"При этом возможность гибкого изменения акцизов на топливо в зависимости от изменения мировых цен обеспечивает прямое регуляторное воздействие на цены нефтепродуктов. Как следствие обеспечивается сбалансированность внутреннего рынка, а также сбалансированность внешнего и внутреннего рынка", — добавил он.
По словам Голомолзина, сам по себе законопроект может быть очень кратким. Вопрос сроков его принятия соотносится со сроками исполнения поручения в первом квартале 2018 года.
Ранее после совещания 31 октября вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС и профильным ведомствам проработать целосообразность введения механизма гибкого акциза на бензин.
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