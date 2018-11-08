ФАС поддержала гибкий акциз на бензин

"Эта мера является универсальной. Она позволяет заменить собой механизм демпфирующего акциза на нефть, механизм лицензирования экспорта, и снизить предпосылки для применения временных экстренных мер, таких как экспортные пошлины или требования по ограничению роста цен и обеспечению обязательных поставок", — пояснил "Газете.Ru" заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что стабильность налоговой системы обеспечивается за счет перераспределения налоговой нагрузки между секторами нефтедобычи и нефтепродуктообеспечения

"При этом возможность гибкого изменения акцизов на топливо в зависимости от изменения мировых цен обеспечивает прямое регуляторное воздействие на цены нефтепродуктов. Как следствие обеспечивается сбалансированность внутреннего рынка, а также сбалансированность внешнего и внутреннего рынка", — добавил он.

По словам Голомолзина, сам по себе законопроект может быть очень кратким. Вопрос сроков его принятия соотносится со сроками исполнения поручения в первом квартале 2018 года.