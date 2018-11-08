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США нанесли удар по санаториям Крыма
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США ввели новые санкции из-за Крыма и Донбасса 

РИА Новости + ещё 100 6 часов назад
США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе, заявил в четверг спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Сегодня Соединенные Штаты вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу… Это санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека", — сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.
Он не уточнил, кто именно стал объектом новых санкций.
Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса
"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", — сказал Волкер.
Ранее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине. Целью этого Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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