Нефтяным ценам «пообещали» новый взлет

К концу года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, считают аналитики Citigroup. Основным драйвером роста они видят санкции США против Ирана и проблемы с добычей в Венесуэле: все это может обернуться серьезными перебоями в поставках энергоресурсов. К тому же накануне зимнего сезона НПЗ традиционно предъявляют повышенный спрос на сырье, напомнил агентству Bloomberg глава отдела сырьевых исследований Citi Эд Морс

Подорожания черного золота ожидают и в Goldman Sachs, правда, цифру называют более скромную — 80 долларов за бочку. По мнению специалистов банка, тревоги по поводу сокращения спроса, которые сегодня тянут вниз нефтяные котировки, слегка преувеличены. Потребление нефти продолжит повышаться, а иранский экспорт — сокращаться из-за санкций, и даже исключения, сделанные Вашингтоном для ряда стран, не помогут избежать дефицита в четвертом квартале, полагают они. Однако к концу 2019 года прогнозируют цену Brent в районе 65 долларов за баррель.

Спад экспорта нефти из Ирана, Венесуэлы и Ливии тревожит и Еврокомиссию , которая резко повысила свой прогноз по нефти на 2019 год и теперь ожидает роста цен на Brent выше 80 долларов за баррель. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе ЕК. Весенняя оценка предполагала 63,9 доллара за баррель. В 2020 году произойдет плавное снижение котировок обратно к отметке в 70 долларов, благодаря дополнительным поставкам черного золота из США, надеются в ЕК.

Между тем, черное золото пока продолжает дешеветь, несмотря на вступление в силу санкций против Ирана, которые начали действовать с 5 ноября. В четверг Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель. И такая динамика, похоже, уже нервирует основные нефтедобывающие страны. В среду появились сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия начали двусторонние консультации о возможном возврате к сокращению добычи нефти в 2019 году.

Цены под давлением

Эксперты, опрошенные «Ридусом» , с западными аналитиками не согласны и пока не видят причин для кардинального роста нефтяных цен. Более вероятным им кажется их дальнейшее падение.

В целом цены на нефть зависят по большей части от баланса спроса и предложения, напоминает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . То есть, если нефти производится больше, чем потребляется, имеется тенденция к снижению цен, если наоборот — они повышаются. И последние восемь кварталов были очень хорошими для нефтяных котировок: на рынке имелся дефицит углеводородов, поскольку добыча падала (благодаря соглашению ОПЕК+ и проблемам в некоторых странах картеля), а глобальное потребление увеличивалось из-за стабильных темпов роста Китая и развитых стран. Однако сегодня ряд институтов, которые анализируют нефтяной рынок, ожидают, что в первом полугодии 2019 года на нем сформируется переизбыток нефти.

«В частности, это связано с тем, что производство нефти будет постепенно ускоряться, а потребление будет замедляться, в том числе из-за торговых войн. И в таком контексте нефть, конечно, должна дешеветь», — говорит эксперт.

При этом он добавляет, что на котировки черного золота немалое влияние оказывает и геополитика, в том числе заявления со стороны ОПЕК о новом сокращении добычи. Безусловно, такие высказывания могут влиять на цены, причем достаточно сильно. Тем более отразится на ценах реальное сокращение производства, которое теоретически вполне может произойти. И тогда избытка нефти на рынке, возможно, не случится.

Но пока это только слухи, никаких официальных объявлений нет, и непонятны потенциальные масштабы возможного сокращения. Такие решения, как правило, внезапны и непредсказуемы, и рассчитывать на них особо не стоит. Поэтому с фундаментальной точки зрения нефть должна оставаться под давлением, считает Нигматуллин.

«В инерционном сценарии тех санкций на Иран, которые наложены США, будет недостаточно для того, чтобы справится с профицитом предложения на глобальном рынке в первом полугодии 2019 года», — отмечает он.

Вместе с тем, все возможные риски и негативные факторы уже нашли отражение в том снижении цен, которое наблюдалось с начала октября, и дальше нефти будет очень сложно дешеветь, утешает аналитик. Он не исключает, что на несколько долларов в моменте цена может упасть, но в долгосрочной перспективе, по крайней мере, на горизонте ближайших шести месяцев, считает наиболее вероятным уровень в 65−75 долларов за баррель, даже при избытке предложения.

«В теории рост до 100 долларов за баррель возможен, но для этого нужен очень мощный позитив. Сейчас на рынке я его не вижу», — констатирует Нигматуллин.

И не забыть про ФРС

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский , в свою очередь, уверен, что спрос и предложение — не единственный глобальный фактор, который влияет на нефтяные цены. Надо смотреть и на политику ФРС. А сейчас ведомство сокращает баланс, одновременно повышая ставку, что приводит к падению всего класса сырьевых активов. Металлы уже сильно подешевели. И нефть на этом фоне держится очень хорошо, замечает эксперт.

Но если денежно-кредитная политика США станет еще более агрессивной, если ФРС будет в следующем году повышать ставки быстрее (а к этому все идет, потому что там экономика ускорятся и перегревается, безработица на минимальном уровне), то нефть могут еще сильнее уронить — в район 50 долларов за бочку, допускает аналитик.

«И никакой ОПЕК не спасет цены на нефть от падения», — добавляет он.

Что касается собственно заявлений о новом сокращении добычи, скорее всего, пока это просто словесные интервенции. Участники соглашения закономерно хотят удержать цены выше уровня 70 долларов за бочку. Но пока говорить о каких-то новых договоренностях не приходится, считает Вязовский. Кроме того, США могут сильно надавить на Саудовскую Аравию, особенно в свете последних скандалов, связанных с убийством журналиста, чтобы не допустить роста производства. С другой стороны, если нефтяные цены рухнут, нефтедобывающие страны вполне могут договориться.

Но пока что эксперт считает наиболее вероятным плавное снижение котировок. Он также предлагает дождаться развязки достаточно трагичной, на самом деле, истории с санкциями против Ирана. Надо понять, насколько удастся блокада страны, и пойдет ли Тегеран на перекрытие Ормузского пролива, через который проходит 40% мирового трафика нефти. Если же ситуация сохранится в текущем состоянии достаточно вялого противостояния, и производители сланцевой нефти в США при этом продолжат наращивать добычу, цены на нефть уйдут ниже 70 долларов за баррель, предсказывает эксперт.