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Сербия может подключиться к «Турецкому потоку»
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Сербия может подключиться к «Турецкому потоку», заявил Борисов 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: TurkStream
Документы, касающиеся участия Сербии в продолжении газопровода "Турецкий поток", могут быть подписаны в январе в ходе визита в Белград президента России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Что касается вопроса по "Турецкому потоку", у нас существует дорожная карта, по которой мы двигаемся. Я надеюсь, что определенные соглашения по мере готовности могут с высокой вероятностью быть подписаны во время визита нашего президента в Сербию", — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, после встречи в Белграде с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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