Сербия может подключиться к «Турецкому потоку», заявил Борисов

Документы, касающиеся участия Сербии в продолжении газопровода "Турецкий поток", могут быть подписаны в январе в ходе визита в Белград президента России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов

"Что касается вопроса по "Турецкому потоку", у нас существует дорожная карта, по которой мы двигаемся. Я надеюсь, что определенные соглашения по мере готовности могут с высокой вероятностью быть подписаны во время визита нашего президента в Сербию", — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, после встречи в Белграде с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.