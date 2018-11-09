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SWIFT предостерегли от отключения России
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SWIFT предостерегли от отключения России 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Союз немецких машиностроителей (VDMA) предостерег Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT) от отключения российских банков от структуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Ранее SWIFT приостановила доступ к системе обмена данными некоторые иранские банки.
«SWIFT — это основа международных платежей. Любое, даже самое незначительное вмешательство в нейтральность работы системы неприемлемо. Сегодня Иран, завтра Россия, потом Китай?» — сказал глава объединения Тило Бродтманн.
По мнению Бродманна, отключение Ирана от SWIFT может спровоцировать эффект домино, из-за чего транзакции со странами, вовлеченными в политическое противостояние, могут стать ненадежными.
Соучредителями SWIFT являются 248 банков из 19 стран. Сейчас к ней подключены свыше 10,8 тысяч организаций в более чем 200 странах.
Ранее Евросоюз выразил сожаление в связи с отключением Ирана от SWIFT, отметив, что это решение может сказаться на целостности международной финансовой системы.
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