В бюджет на следующие три года внесено около 500 поправок

В общей сложности Правительство внесло ко второму чтению проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 462 поправки. Авторство почти половины из них принадлежит депутатам Госдумы

По оценкам главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова , в этот раз размах законотворческих инициатив превысил обычную норму: в прежние годы количество предложенных изменений не превышало трехсот. При этом все текущие поправки распределены по смысловым блокам, первый из которых включает 82 предложения, касающихся распределения средств по нацпроектам.

Более подробно проект бюджета на следующую трехлетку будет рассмотрен во втором чтении сегодня, 14 ноября, на пленарном заседании Государственной Думы.

Согласно расчётам Правительства, общий объём доходов федерального бюджета составит 19,9 трлн рублей (в том числе дополнительных нефтегазовых доходов в сумме 3,3 трлн рублей), сумма расходов — 18 трлн рублей. Профицит составит 1,9 трлн рублей. Прогнозируемый объём валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019-м составит 105,8 трлн рублей при уровне инфляции, не превышающей 4,3 процента.