На Украине начинается коммунальная катастрофа

Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса.

На Украину пришла настоящая зима — столбик термометра теперь находится ниже нулевой отметки не только ночью, но и днём. На этом фоне, в прошлую пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отопительный сезон начался в 95% украинских городов. Однако в оставшихся 5% населённых пунктов жители продолжают мерзнуть, больницы по максимуму выписывают больных домой, а детей из школ и детских садов отправляют на вынужденные каникулы неопределённой продолжительности.

Внятного решения проблемы отопления для этих украинских городов нет — у каждого из них уже накопились сотни миллионов и миллиарды гривен долга за потреблённую тепловую энергию. При этом, можно сказать, что это лишь первые «ласточки» (или, если угодно, «снегири»): в успешно запустивших теплоснабжение населённых пунктах Украины присутствуют ровно те же проблемы, что и в сидящих сегодня без тепла.

Замерзающие точки украинской карты

На сегодняшний день наиболее критическая ситуация с отоплением на Украине сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Павлограде, Севердонецке и Кропивницком (Кировограде).

Власти двух небольших украинских городов — Смелы и Шепетовки даже ввели с 12 ноября чрезвычайное положение, по их словам «исчерпав весь набор юридических инструментов для того, чтобы решить проблему законным путем». Кроме того, завтра власти Шепетовки созывают жителей города на уличный совет (вече), для того, чтобы решить вопрос с теплоснабжением города. Что можно решить, обратившись к толпе сограждан и каким образом можно согреть город с помощью демонстрации — вопрос открытый. Судя по всему, местные власти просто хотят заручится поддержкой «улицы»: к четвергу в городе ночью будет до -4 ºС.

Ранее газораспределительное предприятие «Шепетовкагаз» сообщило в мэрию, что у теплогенерирующей компании «Шепетовка Энергоинвест» имеются долги перед «Нафтогазом Украины» в размере около 60 млн гривен (около 145 млн рублей). В связи с этим с 13 ноября давление газа в газораспределительной сети города будет понижено до нуля, что вызовет неизбежную остановку местных котельных. Заплатить этот долг 45— тысячной Шепетовке нереально, так как он копился добрых четыре года.

А вот в черкасской Смеле -4 ºС уже сегодня днём. И причины отсутствия тепла в Смеле такие же, как и в Шепетовке — долги местных коммунальщиков перед газовиками. При этом долги Смелы за тепло тоже выглядят абсолютно неподъёмно: крошечный город с населением в 68 тысяч человек задолжал «Черкассыгазу» более 200 млн грн. При этом формально это долг частного обслуживающего предприятия «Смела Энергоинвест», которое уже не имеет отношения к теплоснабжению Смелы, однако оставило долг на жителях города, не расплатившись с поставщиками газа за потреблённое топливо.

Как и в Шепетовке, местная власть Смелы апеллирует к жителям.

«Если дойдет до крайности, я завтра буду собирать людей, будем перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Ничего другого нам не остается», — заявил мэр Смелы Алексей Цыбко.

Вчера дороги перекрывали и в Павлограде, где долги коммунальщиков перед газовщиками достигли 100 млн гривен. Местная мэрия еще 10 ноября официально пообещала, что тепло будет подано в дома Павлограда уже в ближайшие дни. По словам чиновников, «в данный момент ведутся технические работы в котельных города». Впрочем, судя по всему, обещания чиновников не сильно согрели жителей города — и вчера они вышли «погреться» на улицу (-3 ºС), заодно заблокировав трассу Днепропетровск-Донецк.

Ну а своеобразный рекорд поставил в деле «борьбы за тепло» Кривой Рог. Толпа возмущённых жителей этого 630-тысячного украинского города вчера жгла покрышки у здания регионального подразделения «Нафтогаза Украины». Группы «неизвестных» блокировали доступ пожарных и технических бригад компании, а затем ворвались в котельные, сорвали пломбы и самовольно запустили оборудование, отключенное из-за долгов. Впрочем, это неудивительно: всего в Кривом Роге по состоянию на утро 12 ноября не обогревались более двух тысяч многоэтажек, а также 78 школ, 75 детских садов и 22 больницы, всего без отопления сидели более 300 тысяч человек. Справочно, в Кривом Роге сегодня тоже -4 ºС, а долги городской теплосети перед газовиками составили более 1 млрд гривен.

Противостояние коммунальщиков, газовиков и жителей в Кривом Роге уже приобрело откровенно криминальные черты: помимо случаев самозахвата оборудования, неизвестные люди в балаклавах на выходных разбили стекла в офисе и порезали шины автомобилей «Криворожгаза», а сам офис газовиков был отключен от воды. Теперь газовые «аварийки» ездят на вызовы по городу исключительно в сопровождении патрулей полиции.

Проклятый «треугольник»

Нынешний кризис теплоснабжения, возникший сразу в нескольких украинских городах, пока что традиционно пытаются списать на «плохих олигархов». Так, в бедах Шепетовки и Смелы винят малоизвестных владельцев городских теплогенерирующих компаний, которые якобы присвоили средства, оплаченные населением за отопление. В критической ситуации, сложившейся в Кривом Роге, традиционно винят семью Вилкулов, которые справедливо считаются «отцами города» и главами местного политического клана. Впрочем, это лишь удобное объяснение, в то время, как реальная проблема выглядит гораздо глубже и неразрешимее.

Для наглядного примера стоит рассмотреть ситуацию с теплоснабжением, сложившуюся в столичном Киеве, где конфликт между «Нафтогазом» и коммунальщиками как раз и выстраивался вокруг смены поставщика тепла. Якобы прошлый поставщик был «плохой», а вот новый будет, конечно же, «хороший». В этом году киевские власти решили «похоронить» старую компанию «Киевэнерго» вместе с многомиллиардными долгами, быстренько учредив своим собственным решением новую организацию «Киевтеплоэнерго», на баланс которой и передали все столичные ТЭЦ и котельные.

Конечно, «Нафтогаз» такая бесхитростная схема ухода от оплаты долгов абсолютно не убедила: по украинским законам долги за потребленный газ следуют вместе с газопотребляющим оборудованием — в данном случае, за котлами и турбинами киевских ТЭЦ и котельных. К счастью для киевлян, криворожский и смелянский провинциальные сценарии посчитали для столицы Украины слишком уж затратным для имиджа страны — и тепло в киевские квартиры пришло. Правда, без горячей воды во многих домах.

За кадром осталась лишь безнадёжная задолженность «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Но её структура была публично оглашена ещё тёплым летом — и в силу этого была лишена замечательного запаха «жареного петуха», который сегодня клюёт в зад чиновников Шепетовки, Смелы, Павлограда или Кривого Рога. На начало конфликта «Киевэнерго» был должен «Нафтогазу» около 3,3 млрд грн, из которых лишь 2,6 млрд составлял долг потребителей, а ещё около 730 млн грн было должно… само украинское государство по так называемой субвенции, целевой поддерживающей выплате по услугам теплогенерации.

Таким образом, в долгах коммунальщиков перед газовиками нет ничего удивительного — это лишь органическая часть общего долгового кризиса в структуре услуг ЖКХ, «девятый вал» которой уже накрывает всю Украину.

А вышеперечисленные замерзающие города на украинской карте — лишь первые утлые лодки, которые этой волной захлестнуло. В то время, как пробоина в борту киевского «титаника» ничуть не меньше — и морозный айсберг замерзающих домов, больниц и детских садов грозит украинской столице ровно в той же степени.

Эта системная проблема, возникшая в украинской коммунальной сфере, не имеет внятного решения. Рядовые потребители на Украине не платят не из-за какой-то «вредности», а в силу элементарного отсутствия денег на оплату людоедских тарифов ЖКХ. Попытка адресной помощи нуждающимся потребителям за счет государства тоже фактически провалилась: в нынешнем году объем задолженности по услугам ЖКХ на Украине только вырос, несмотря на всяческие уверения о «надёжной защите» неимущих слоёв украинского населения. В следующем же году ситуация представляется и вовсе безнаждёжной — на фоне нового неизбежного роста тарифов, адресную помощь из бюджета малообеспеченным категориям украинских потребителей услуг ЖКХ и вовсе хотят сократить, ссылаясь на мифический рост их «благосостояния».

Простой выбор: замёрзнуть или разориться

Судя по всему, в сложившейся ситуации киевские власти будут действовать двояко. Как уже было сказано, в треугольнике «газовики-коммунальщики-потребители», как и в аналогичных схемах, передающих услуги и средства за их оплату, коммунальные предприятия — лишь посредники.

Конечно, это не отменяет воровства или же неэффективного хозяйствования в среде коммунальных предприятий, однако их вклад в разрушение сферы ЖКХ всё-таки минимален. Две основных причины долгового кризиса совсем иные — галопирующие тарифы на коммунальные услуги, которые сталкиваются с физической невозможностью населения их оплачивать.

Последствия такого раздрая нетрудно предугадать: треугольник «поставщики-коммунальщики-потребители» трещит по швам, причем не только для газоснабжения и теплогенерации, но и для всех коммунальных услуг, начиная от вывоза мусора и заканчивая электроснабжением, водоснабжением и канализацией. А это уже грозит не просто локальными катастрофами и кризисами, но и крахом всей жилищно-коммунальной сферы на Украине.

Поскольку принудить поставщиков услуг к снижению тарифов практически нереально, вся тяжесть будет преложена на плечи потребителей. А им предложат простой выход: или элементарно замёрзнуть на улице — или же буквально остаться «в одних трусах», оплачивая новые тарифы.

Так, уже с декабря 2018 года ценник на отопление в Киеве вырастет сразу на 32%. Официально это привязывают к повышению цены газа, на котором настаивал МВФ и которое было введено решением правительства Украины в октябре. Однако в этом кроется лукавство и скрытый грабеж столичных жителей — ведь тарифы на газ подняли лишь на 23%. Но киевлян, по крайней мере, оставят с теплом в квартирах — как уже было сказано, демонстрировать всему миру наглядное зрелище замерзающего Киева пока что не входит в планы украинской элиты.

А вот жителям провинциальных украинских городов стоит готовиться к худшему. Понимая, что у них денег нет даже на оплату существующих тарифов, им предложат «спасаться» самостоятельно. Это означает, что украинские власти просто умоют руки в вопросе предоставления централизованных коммунальных услуг, поманив граждан фантомом «индивидуального отопления», но оставив за кадром вопросы его реальной стоимости и соответствия местных систем газового и электроснабжения потребностям установки нагревательных приборов прямо в квартирах или домах.

Действительно, в таком украинском будущем развитые коммунальные услуги, являющиеся признаками современного социального государства, совершенно излишни.

Да и население для целей аграрно-кустарного производства на Украине выглядит явно избыточным. Поэтому-то нынешних украинских элитариев всячески принимают на Западе: ведь они беспрекословно выполняют программу «реформ», убивая собственную промышленность, культуру и социальную сферу, обрекая собственный народ на бесславное бегство за пределы страны. И, если жители Смелы, Шепетовки, Павлограда или даже Кривого Рога сбегут из своих замерзающих и нищих городов — то кого это взволнует? Даже в Киеве не все знают, где они расположены на карте. А в Лондоне, Париже и Вашингтоне — и подавно.

Так что, к сожалению, 95% готовых к зиме украинских городов — это только начало. Дальше будет меньше.